"ويندوز 10" يتفوق على "ويندوز 11".. فهل تؤخر مايكروسوفت موعد إيقافه؟

أظهرت أحدث الأرقام أن الفجوة بين مستخدمي نظامي التشغيل "ويندوز 10" و"ويندوز 11" قد اتسعت، مما يعني أن المزيد من الأشخاص يلتزمون بنظام التشغيل الأقدم من مايكروسوفت.

استمر "ويندوز 10" في التغلب على أحدث برامج "ويندوز 11"، وذلك عندما يتعلق الأمر بعدد المستخدمين الهائل، وفي تطور مفاجئ، يبدو أن الفجوة أصبحت أكبر في الواقع، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن فريق "ستيتكاونتر"، الذي يقول إن عدد مستخدمي "ويندوز 10" ارتفع في أبريل بينما انخفض عدد مستخدمي "ويندوز 11" على أجهزتهم.

حصل "ويندوز 10" على حصة 69.89٪ من السوق (بزيادة 69.07 عن مارس 2024)، ومن ناحية أخرى، انخفض "ويندوز 11" إلى 26.1٪ ، أي بنسبة 28.16٪ في فبراير 2024.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أرقامًا رسمية من مايكروسوفت، ولكن لا يزال الأمر مقلقًا للغاية بالنسبة لشركة ريدموند، خاصةً أنه في أقل من 18 شهرًا، سينتهي كل الدعم المجاني لنظام التشغيل "ويندوز 10"، مما يعني أن أجهزة الكمبيوتر التي تستخدمه ستكون أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية والبرامج الضارة التي تسرق البيانات، كما سيفتقد المستخدمون الميزات الجديدة اللامعة، وترقيات تعزيز الكمبيوتر المحمول.

الموعد النهائي الذي حددته مايكروسوفت هو أكتوبر 2025، مما يعني أن الوقت يقترب بالنسبة لمستخدمي "ويندوز 10" لإجراء التبديل، رغم أن معظمهم يبدون سعداء بما يستخدمونه حاليًا.

سيتعين علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانت مايكروسوفت مجبرة على تأجيل تاريخ الإيقاف هذا، ولكن هناك بالفعل دلائل على أن الشركة ستسمح لمستخدمي "ويندوز 10" بمواصلة الوصول إليه لفترة أطول مما كان مخططًا له في الأصل.

أحد التحديثات التي تم الإعلان عنها، مؤخرًا، هو خيار الدفع مقابل تحديثات الأمان الموسعة والتي ستكون متاحة حتى عام 2028، كما تم التأكيد على أن هذا سيكلف الشركات 61 دولارًا سنويًا، وما زلنا ننتظر الكشف عن أسعار المستهلك.

عند الإعلان عن تعزيز نظام التشغيل "ويندوز 10"، قال جيسون ليزنيك من شركة مايكروسوفت: "سمعت أن نظام التشغيل ويندوز 10 سينتهي دعمه في 14 أكتوبر 2025، ويمكن تسجيل أجهزة الكمبيوتر الشخصية في برنامج تحديث الأمان الموسع المدفوعة التي تتيح تلقي تحديثات أمنية مهمة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، وتحتاج إلى وقت إضافي للانتقال إلى نظام التشغيل ويندوز 11".

مع استمرار العديد من الأشخاص في استخدام نظام التشغيل ويندوز 10، فمن الممكن أن يستمر نظام التشغيل الشهير هذا لفترة أطول مما كنا نعتقد جميعًا.