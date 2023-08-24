بـ"مستشعر الحرباء".. تقرير يكشف عن إصدار خاص من "ساعة أبل"

كشف تقرير أن شركة "أبل" تنوي تقديم إصدار خاص من ساعاتها الذكية، احتفالًا بمرور 10 سنوات على إطلاق أول جيل.

وتعمل "أبل" على إضافة مزيد من المستشعرات في الإصدارات المُقبلة، حيثُ يُرجح أن تزود "أبل" ساعتها المُنتظرة، بـ"مستشعر الحرباء"، وهو عبارة عن إمكانية التعرف وتمييز الألوان المحيطة.