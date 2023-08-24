بـ"مستشعر الحرباء".. تقرير يكشف عن إصدار خاص من "ساعة أبل"
كشف تقرير أن شركة "أبل" تنوي تقديم إصدار خاص من ساعاتها الذكية، احتفالًا بمرور 10 سنوات على إطلاق أول جيل.
وتعمل "أبل" على إضافة مزيد من المستشعرات في الإصدارات المُقبلة، حيثُ يُرجح أن تزود "أبل" ساعتها المُنتظرة، بـ"مستشعر الحرباء"، وهو عبارة عن إمكانية التعرف وتمييز الألوان المحيطة.
وبحسب التقرير، الذي نقله موقع "تكنولوجيا نيوز"، اليوم الخميس، فإن الساعة ذات الإصدار الخاص، ستكون قادرة على التعرف على الألوان المحيطة وتحويل لون واجهتها لتتماشى معها تلقائيًا.
وبين التقرير، أن "أبل" حصلت مؤخرًا على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، بعنوان "الأجهزة الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار لأخذ عينات الألوان".
تشرح براءة الاختراع كيف يمكن لجهاز استشعار بصري موجود أسفل شاشة ساعة "أبل" يعتمد على الضوء، أخذ عينات من ألوان ملابس مرتدي الساعة عن طريق إصدار سلسلة من الضوء الأحمر والأخضر والأزرق باتجاه جسم محيط، واستقبال الألوان المنعكسة مرة أخرى لقياس مستويات تشبع الألوان، ومن هذه الألوان الثلاثة يمكنها التحديد بدقة اللون الفعلي المحيط، وبالتالي مطابقة خلفية شاشة الساعة، مع لون ملابس مرتديها.
وأشار التقرير إلى أن "ساعة أبل" يمكن أن تستفيد من "مستشعر الحرباء" هذا بعدة طرق، بداية من تغيير ألوان الواجهة على الشاشة لتتماشى مع ملابس المستخدم، أو حتى تغيير ألوان الجهاز نفسه، لتكون الساعة بالكامل تتماشى مع ألوان مثل حزام أو حذاء مرتديها.