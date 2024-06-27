عينُها على الذكاء الاصطناعي.. إسرائيل تعتزم بناء "كمبيوتر خارق" بموازنة ضخمة

تطرح إسرائيل الشهر المقبل مناقصة لبناء أول "كمبيوتر خارق"، لضمان البقاء بين الرواد العالميين في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبين الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار الإسرائيلية درور بين وفقا لوكالة "رويترز"، أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي صديق لقطاع التكنولوجيا في إسرائيل، فإنه "يمكن أن يتحول إلى عدو، إذا لم يكن هناك تحرك لمواكبته، نظراً لأن الذكاء الاصطناعي تقنية سريعة التطور".

وأشار بين في معرض حديثه في مؤتمر للذكاء الاصطناعي، إلى أن الحكومة تخصص ميزانية قدرها 250 مليون دولار لبرنامج وطني للذكاء الاصطناعي، يضم الحكومة وقطاع الصناعة والأوساط الأكاديمية، وسيجري تنفيذ 60 % منه في 2024، على أن يكتمل في عام 2027، ويُحتمل أن يكون ذلك بتمويل أكبر.