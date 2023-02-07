ابتكار نسيج حيوي يعالج الجروح الداخلية والخارجية

نجح باحثون من معهد "فراونهوفر" الألماني، في تحويل مادة لزجة حيوية إلى غشاء حيوي غير سام يشبه الأغشية الخلوية الموجودة في الأنسجة، ما يسمح باستخدامه للتطبيقات العلاجية مثل معالجة الجروح.

وتستغرق عمليات شفاء الجروح الداخلية والخارجية وقتا طويلا نسبيا، ما دفع الباحثين إلى ابتكار غشاء يسرع الشفاء ويتحلل بالكامل في الجسم بعد ذلك خلال 6 إلى 8 أسابيع.

واستخدم الباحثون أليافا حيوية معتمدة لدعم شفاء الجروح المزمنة؛ مثل قدم السكري، التي تصيب كثيرا من مرضى السكري وتسبب لهم جروحا غير قابلة للشفاء.

واعتمد الباحثون على تقنية الدوران الكهربائي لتصغير مقياس الألياف 50 مرة، ما أنتج أليافا بقطر 1 ميكرومتر، وسمح بدمج المادة الحيوية اللزجة ضمن الغشاء.

وقال الدكتور باستيانكرايست، المشارك في الدراسة، إن "عمل الألياف يشبه الأغشية الخارجية للخلايا في النسيج الضام الموجود في الجسم، ما يمنع ردود فعل الجسم المناعية لمقاومته".

مضيفا: "لا تسبب التقنية الجديدة أي ندبات خارجية، وينتج عن الألياف مادة ثانوية تساعد على شفاء الجروح"؛ وفقا لموقع ميديكال إكسبريس.