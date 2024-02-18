خبير روسي ينفي استخدام "زيوس" ضد الأقمار الصناعية الأمريكية

نفى الباحث البارز في معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ناثان إيسمونت، أن تكون القاطرة الفضائية "زيوس" التي يتم تطويرها في روسيا داخل محطة للطاقة النووية، ضد الأقمار الصناعية الأمريكية، مؤكدا أن لا علاقة لها بالأسلحة النووية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت أنه تمّ إبلاغ المشرعين الأمريكيين في مؤتمر صحفي سري، بخطط روسيا المزعومة "لوضع أسلحة نووية في الفضاء" لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية الأمريكية.

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، قال إيسمونت إن "القاطرة النووية هي مفاعل عادي، ليس كبيراً جداً، ويوجد منها الكثير على الأرض وتستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية، ولا علاقة لها بالأسلحة النووية".

وتم تطوير القاطرة النووية في روسيا منذ 2010، مع آمال بتصميمها للرحلات إلى القمر وكواكب النظام الشمسي، وقد أطلق عليها اسم "زيوس".

وفي أكتوبر 2023، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه "سيتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذا البرنامج، لأن استكشاف الفضاء السحيق سيكون مستحيلاً بدون قاطرة نووية".

إلى ذلك، تحدث يوري أورليتشيتش، النائب الأول للمدير العام لوكالة "روسكوزموس"، عن خطط الرحلة الأولى إلى المدار في 2030 لاختبار الطيران.