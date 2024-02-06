تعرف على أبرز ميزات "ويندوز 12" المتوقع صدوره خلال 2024

وتتضمن التغييرات الأخرى شاشة قفل جديدة، وواجهة مستخدم لتسجيل الدخول مُحسّنة بشكل أكبر للأجهزة التي تعمل باللمس، ومركز إشعارات جديدًا يمكنه جمع الإشعارات بحسب جهة الاتصال، وليس فقط وفق التطبيق.

ومن المتوقع أيضًا أن يتمكن المستخدم من تثبيت الأدوات على سطح المكتب بدلاً من الاضطرار إلى استخدام لوحة الأدوات المخصصة، لا سيما أنه تم الإبلاغ مؤخرًا أن القائمة "Start" ستشهد بعض التغييرات.

كفاءة الطاقة

يركز "ويندوز 12" على ميزات جديدة لكفاءة الطاقة، إذ سيحتوي، وفقًا للتقارير، على بعض التحسينات في توفير الطاقة، التي يمكنها إطالة عمر البطارية بنسبة تصل إلى 50%، إضافة إلى ميزة تتيح ضبط الكمبيوتر ليشحن البطارية عندما يتم استخدام شبكة الطاقة المتجددة، ما يقلل من انبعاثات الكربون.