أبل تجري محادثات مع ديزني وآخرين بشأن محتوى الواقع الافتراضي لسماعة رأس جديدة

ولم ترد ديزني وأبل وسوني بعد على طلبات رويترز للتعليق.

وكانت بلومبرغ ذكرت هذا الشهر أن أبل تخطط للكشف عن أول سماعة رأس للواقع المختلط هذا العام.

والواقع المختلط هو واحد من ثلاثة أنواع من تقنيات الواقع المعزز المرتبطة غالبا بعالم الميتافيرس. ويمكن أن تسمح سماعة رأس الواقع المختلط لواضعيها باستخدام مادة من العالم الحقيقي لإثارة تفاعل العالم الافتراضي.

وجاء في التقرير أن من المقرر تدشين هذه السماعة الربيع المقبل بسعر ثلاثة آلاف دولار تقريبا.

وسيكون هذا السعر مثلي ثمن سماعة كويست برو التي تنتجها ميتا بلاتفورمز للواقع الافتراضي والمختلط، والتي طرحتها العام الماضي مقابل 1500 دولار.