تطور تقني يعد ببطاريات ليثيوم أكثر كفاءة وأقل كلفة

تقليل التكاليف

علاوة على ذلك، يتوقع الباحثون أن يقلل هذا الابتكار من تكاليف إنتاج البطاريات بنسبة 20%؛ نظرًا للتخلص من المواد باهظة الثمن المستخدمة تقليديًّا في بطاريات الليثيوم أيون.

وسلط البروفيسور سيو دونغ هوا، من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذا التطور.

وقال هوا: "بينما لا تزال هناك تحديات أمام التسويق التجاري، فإن تطوير كاثودات الجيل التالي التي لا تتطلب معادن النيكل والكوبالت، والتي تعتمد بشكل كبير على الصين، يمكن أن يعدنا لتسليح الموارد وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لمؤسساتنا".

ووفق تقرير الموقع، ففي كيمياء البطاريات القياسية، تنتقل أيونات الليثيوم بين الأنود والكاثود من خلال المنحل بالكهرباء.

وتساهم المعادن باهظة الثمن المستخدمة غالبًا في بناء الأقطاب الكهربائية بشكل كبير في نفقات البطارية، مما يؤثر بدوره على اعتماد السيارات الكهربائية (EVs).

لذا؛ يمكن للابتكارات مثل الكاثود المعتمد على الأملاح الصخرية القائمة على المنغنيز أن تسرع التحول إلى خيارات النقل النظيفة، مما يزيد من تسريع وتيرة اعتماد السيارات الكهربائية.

وتتوقع شركة Cox Automotive أن يكون عام 2024 عامًا تاريخيًا لمبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وفق التقرير.

وقال إن هناك تأثيرا بيئيًّا كبيرا لاستبدال المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري بتلك الكهربائية، إذ تزيل كل سيارة كهربائية ما يقرب من 10,000 رطل من تلوث الهواء سنويًّا، حتى عند النظر في طرق الإنتاج الحالية.

كما أن الحدّ من تلوث الهواء من الممكن أن يخفف من مخاطر الطقس الشديدة، حيث ربطت وكالة ناسا تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية بزيادة تواتر وشدة حالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية.