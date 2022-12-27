"نيو" الصينية توسع إصداراتها من السيارات الكهربائية الحديثة

كشفت شركة "نيو" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، النقاب عن طرازين في حدث سنوي؛ ما وسَّع تشكيلتها، في محاولة للاستحواذ على حصة أكبر من السوق، مع تباطؤ الطلب على السيارات في البلاد.

وأطلقت "نيو"، ومقرها شنغهاي، سيارة كوبيه كهربائية جديدة أطلق عليها اسم EC7 إلى جانب إطلاق سيارة ES8 مُجدَّدة، وهي نسخة متكررة من السيارة الرياضية الكهربائية الأصلية التي تبيعها منذ عام 2018.

وبسعر يبدأ من 69800 دولار، تستهدف "الكوبيه" المشترين الذين يريدون مساحة أكبر بالإضافة إلى الأداء الرياضي. وسيبدأ طراز ES8 الجديد من 75840 دولارًا، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في مايو ويونيو على التوالي.

وتخطط "نيو" التي استهدفت حتى الآن المشترين المميزين لسياراتها، لطرح أول نموذج خاص بها في السوق الشامل في عام 2024، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

وتأمل الشركة بالتواجد في 25 سوقاً خارجية بحلول عام 2025، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وتعتزم تحقيق نقطة التعادل في عام 2024، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة ومؤسسها ويليام لي.

ويعرف Nio Day، الذي أقيم للمرة الأولى في عام 2017، بأنه تجمع لشركاء الشركات والعملاء ووسائل الإعلام بهدف تعزيز ولاء العلامة التجارية والشعور بالمجتمع حول شركة صناعة السيارات.