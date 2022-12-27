"نيو" الصينية توسع إصداراتها من السيارات الكهربائية الحديثة
كشفت شركة "نيو" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، النقاب عن طرازين في حدث سنوي؛ ما وسَّع تشكيلتها، في محاولة للاستحواذ على حصة أكبر من السوق، مع تباطؤ الطلب على السيارات في البلاد.
وأطلقت "نيو"، ومقرها شنغهاي، سيارة كوبيه كهربائية جديدة أطلق عليها اسم EC7 إلى جانب إطلاق سيارة ES8 مُجدَّدة، وهي نسخة متكررة من السيارة الرياضية الكهربائية الأصلية التي تبيعها منذ عام 2018.
وبسعر يبدأ من 69800 دولار، تستهدف "الكوبيه" المشترين الذين يريدون مساحة أكبر بالإضافة إلى الأداء الرياضي. وسيبدأ طراز ES8 الجديد من 75840 دولارًا، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في مايو ويونيو على التوالي.
وتخطط "نيو" التي استهدفت حتى الآن المشترين المميزين لسياراتها، لطرح أول نموذج خاص بها في السوق الشامل في عام 2024، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وتأمل الشركة بالتواجد في 25 سوقاً خارجية بحلول عام 2025، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وتعتزم تحقيق نقطة التعادل في عام 2024، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة ومؤسسها ويليام لي.
ويعرف Nio Day، الذي أقيم للمرة الأولى في عام 2017، بأنه تجمع لشركاء الشركات والعملاء ووسائل الإعلام بهدف تعزيز ولاء العلامة التجارية والشعور بالمجتمع حول شركة صناعة السيارات.
وقدمت الشركة أيضًا أحدث جيل من محطات تبديل البطاريات، والتي تسمح للسائقين باستبدال بطاريتهم بسرعة ببطارية جديدة بدلاً من إعادة شحن البطارية الحالية.
وتسمح كل محطة من المحطات التي تمت ترقيتها بحد أقصى 408 مقايضات يوميا، ويمكنها تخزين ما يصل إلى 21 خلية بديلة.
وعرضت الشركة برنامجًا تجريبيًّا لمبادلة الطاقة للطرق السريعة، إذ يمكن للسائق البقاء داخل السيارة وترك كل شيء للمركبة لتخطيط مسار تغيير البطاريات تلقائيًّا، والقيادة إلى أقرب محطات تبديل الطاقة المتاحة من خلال التنقل الذكي، وإتمام التبادل، والقيادة خارج منطقة الخدمة، والعودة إلى الطريق السريع.
يشار إلى أن شركة "نيو" قامت بتسليم 106.671 مركبة في أول 11 شهرًا من العام الجاري، بزيادة قدرها 32% تقريبًا عن الفترة ذاتها من العام 2021.
ومع ذلك، من المتوقع أن تفوت عمليات التسليم السنوية هدفها الأصلي البالغ 150000 وحدة نظرًا للتحديات التي يفرضها الوباء والتزام الصين الصارم بسياسة Covid Zero لمعظم عام 2022.
وقامت الشركة كذلك بشحن 12098 مركبة فقط في أبريل ومايو، وبحلول أكتوبر كانت تأخرت في إنتاج وتسليم الآلاف من المركبات بسبب نقص إمدادات المكونات وتعطل الخدمات اللوجستية بسبب الإغلاق الإقليمي.
ومن المتوقع أن تصل شحنات السيارات ذات الطاقة الجديدة- السيارات الكهربائية والهجينة الخالصة- إلى الوكلاء في الصين إلى 6.5 مليون بحلول نهاية العام، وقد تصل إلى 8.4 مليون في عام 2023، حسب ما أفادت جمعية سيارات الركاب الصينية في إفادة صحفية في وقت سابق من هذا الشهر. لكن معدل النمو السنوي يتباطأ.
وتقود شركة BYD المدعومة من الملياردير وارين بافيت، إلى جانب شركة تسلا لمالكها الملياردير الآخر إيلون ماسك، السوق، ولكن هناك العشرات من الشركات الأخرى التي تبيع السيارات الكهربائية.
وتحتاج Nio ، التي قالت إنها تهدف إلى تحقيق التعادل في عام 2024 ، إلى توسيع تشكيلة منتجاتها من أجل المنافسة بشكل أفضل. يعد تصدير سياراتها إلى أوروبا جزءًا كبيرًا من إستراتيجيتها.
بعد عام من المبيعات المتواضعة في النرويج، ستقدم Nio ثلاثة طرازات في ألمانيا والدنمارك والسويد وهولندا، كما قالت في حدث في برلين في أكتوبر.