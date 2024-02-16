خيال أصبح حقيقة.. "سورا" تحوّل النص إلى فيديو

أعلنت شركة "أوبن أيه آي" لأبحاث الذكاء الاصطناعي، عن أداة جديدة يمكنها إنشاء مقاطع الفيديو بناء على تعليمات نصية من المستخدم.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، "يمكن للنموذج الجديد، الذي يحمل اسم "سورا" (تعني "السماء" في اللغة اليابانية)، إنتاج لقطات واقعية تصل مدتها إلى دقيقة واحدة تلتزم بتعليمات المستخدم فيما يتعلق بالموضوع والأسلوب.

وذكرت الصحيفة، أن "النموذج قادر أيضًا على إنشاء مقطع فيديو استنادًا إلى صورة ثابتة أو توسيع اللقطات الموجودة بمواد جديدة".

وفي تدوينة عبر منصة "X"، قالت الشركة: "نحن نعلّم الذكاءَ الاصطناعي فهم ومحاكاة العالم المادي المتحرك، بهدف تدريب النماذج التي تساعد الأشخاص على حل المشكلات التي تتطلب تفاعلًا في العالم الحقيقي".

ونشرت"أوبن أيه آي"، مقطع فيديو جرى توليده عبر أداة "سورا".

وجرى إنتاج مقطع الفيديو بناء على المطالبة التالية: "مدينة طوكيو الجميلة المغطاة بالثلوج تعج بالحركة. تتحرك الكاميرا عبر شارع المدينة الصاخب، لتتبع العديد من الأشخاص وهم يستمتعون بالطقس الثلجي الجميل ويتسوقون في الأكشاك القريبة. بتلات الساكورا الرائعة تتطاير عبر الريح مع رقاقات الثلج".