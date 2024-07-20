قدّرت شركة "مايكروسوفت"، اليوم السبت، أن يكون تحديث شركة "كراود سترايك" أثر على 8.5 مليون جهاز يعمل بنظام "ويندوز"، أي أقل من 1% من كل الأجهزة العاملة بهذا النظام.

وتسبب تحديث برمجي من شركة الأمن السيبراني العالمية "كراود سترايك"، في إحداث مشكلات في الأنظمة أدت إلى تعطل رحلات جوية واضطرار هيئات إعلامية إلى قطع البث ومنع المستخدمين من الوصول إلى خدمات مثل الرعاية الصحية أو الخدمات المصرفية.

وسلط العطل الضوء على شركة "كراود سترايك"، وهي شركة قيمتها 83 مليار دولار وغير ذائعة الصيت، لكن لديها أكثر من 20 ألف مشترك حول العالم، منهم شركة "أمازون دوت كوم" وشركة "مايكروسوفت".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جورج كيرتز على منصة "إكس"، إن خللًا رُصد "في تحديث محتوى فردي لخوادم استضافة نظام ويندوز" أثر على عملاء "مايكروسوفت".

ومن بين أكثر من 110 آلاف رحلة تجارية مجدولة يوم أمس الجمعة، تم إلغاء 5 آلاف رحلة على مستوى العالم، مع توقع المزيد، وفقًا لشركة "سيريوم" لتحليلات الطيران.

أخبار ذات علاقة إيلون ماسك يسخر من عطل مايكروسوفت (صورة)

وحذرت البنوك وشركات الخدمات المالية العملاء من الاضطرابات وتحدث المتداولون في الأسواق عن مشاكل في تنفيذ المعاملات، وقد تواجه شركات التأمين مجموعة كبيرة من المطالبات الناتجة عن اضطراب الخدمات.

وأثار العطل أيضًا مخاوف من أن كثيرًا من المنظمات ليست مستعدة جيدًا لتنفيذ خطط طوارئ عند تعطل نظام لتكنولوجيا المعلومات أو برنامج داخلها قادر على التسبب في توقف النظام بأكمله.

ورجح خبراء أن يحدث هذا الانقطاع مجددًا إلى حين دمج مزيد من خطط الطوارئ في الشبكات واستخدام المنظمات أدوات احتياطية أفضل.