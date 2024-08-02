رفعت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، دعوى قضائية اتهمت فيها منصة "تيك توك" والشركة المالكة لها "بايت دانس" بالتقاعس عن حماية خصوصية الأطفال على تطبيق التواصل الاجتماعي، وفق "رويترز".

وذكرت الحكومة أن تطبيق "تيك توك" انتهك متطلبات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت بحصول الخدمات التي تستهدفهم على موافقة الوالدين؛ لجمع المعلومات الشخصية من المستخدمين دون سن 13 عاما.

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والدعوى القضائية هي أحدث إجراء أمريكي يستهدف التطبيق والشركة الصينية المالكة له؛ بسبب مخاوف من أن الشركة تجمع كميات هائلة من بيانات الأمريكيين لصالح الحكومة الصينية، وتؤثر في المحتوى على نحو قد يضر الأمريكيين.

وجاء في نص الدعوى، التي انضمت إليها لجنة التجارة الاتحادية، أن الهدف منها هو وضع حد "لانتهاكات غير قانونية لخصوصية الأطفال يرتكبها (تيك توك) على نطاق هائل".