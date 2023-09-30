مدينة أوروبية تُلزم الحافلات والشاحنات بتركيب أجهزة استشعار

تعتزم مدينة ميلانو الإيطالية إلزام الحافلات والشاحنات بتركيب أجهزة استشعار للنقاط التي لا يراها السائق، في محاولة لتقليص عدد ضحايا الطرق بين ركاب الدراجات والمشاة، بعد سلسلة حوادث أسفر بعضها عن قتلى وأدت إلى احتجاجات.

وتعمل المدينة أيضا على تشديد قواعد نظامها لرسوم القيادة بالمناطق المزدحمة في محاولة لتقليل التلوث وحركة السير في مدينة لطالما كانت جودة الهواء فيها أقل من معايير الاتحاد الأوروبي.