تقنية لتوليد كهرباء نظيفة من حركة الجسم

طور باحثون من معهد "دايجوجيونغبوك" للعلوم والتقنية في كوريا الجنوبية، جهازًا جديدًا يولد الكهرباء النظيفة من الضغط الناتج عن حركة الجسم بكفاءة مرتفعة.

وأشار الباحثون، في دراستهم المنشورة بمجلة "نانو إنيرجي" العلمية، أن الجهاز المطور متوافق حيويًا مع جسم الإنسان، ويستطيع توليد الكهرباء مباشرة عند المشي وتحريك عضو الجسم المرتبط بالجهاز.