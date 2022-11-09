ابتكار زرعة لعلاج أمراض عصبية ونفسية دون بطارية

طور باحثون من جامعة "كونيتيكت" الأمريكية أجهزة تزرع في جسم الإنسان لتحفيز الدماغ، وتعمل بواسطة الشحن الكهربائي المتولد عن حركة التنفس في الجسم.

ويمكن استخدام أجهزة تحفيز الدماغ العميقة للعلاج من الأمراض النفسية والعصبية عندما تفشل العلاجات التقليدية، ولكن سلبيتها تكمن في الحاجة للجراحة في كل مرة لتبديل البطارية عندما تفرغ من الشحن.

وازدادت شهرة الأجهزة المحفزة حديثا، إذ يزرع 150 ألف جهاز جديد في العام، وتوضع غالبا في منطقة الصدر تحت الجلد مع زرع الأقطاب الكهربائية المتصلة بها في الدماغ.

وتولد الأقطاب في الدماغ نبضات كهربائية متكررة في الثانية الواحدة، لتنظيم النشاط الكهربائي غير الطبيعي للدماغ.

ويساعد التحفيز العميق للدماغ مرضى "باركنسون" والاضطرابات الحركية للتحكم بحركة عضلاتهم، فضلا عن علاج الاكتئاب واضطراب الوسواس القهري.

وتعمل أجهزة التحفيز من خلال بطاريات كهربائية بما يشبه عمل أجهزة تنظيم دقات القلب، التي تستمر بطارياتها بالعمل حتى 10 أعوام، في حين تحتاج أجهزة التحفيز لتغيير البطارية كل 3 أعوام بسبب استهلاكها المرتفع للطاقة، ما يحتاج إلى عملية جراحية.

ولحل المشكلة، طور الباحثون جهاز تحفيز لا يحتاج إلى بطارية كهربائية ليعمل، وإنما يعتمد على حركة الصدر الناتجة عن التنفس لتحويلها إلى كهرباء.

وعندما يتنفس الشخص يضغط القفص الصدري على مولد كهرباء نانوي يحول الحركة إلى كهرباء ساكنة.

ويشبه عمل الجهاز ما يحدث عندما ندلك بالونا بقطعة قماش ليكتسب شحنة كهربائية، ثم نضعه على الحائط ليلتصق به بسبب اختلاف شحنته عن شحنة البالون.

ويعمل المولد من خلال اتصال الشحنات الموجبة بالسالبة ليتولد تيار كهربائي يشحن جهاز التحفيز الدماغي.

وقالت الباحثة إسراء الصنديدي، المشاركة في الدراسة: "صنعنا المولد الكهربائي الدقيق بواسطة مادتين نانويتين تنتجان طاقة كهربائية كبيرة عند اتصالهما ببعضهما، ما يكفي لتشغيل جهاز التحفيز العميق".

وأضافت: "أردنا دمج التقنية الجديدة مع الأجهزة القديمة، إذ يمكننا الآن استبدال بطارية الجهاز بالمولد النانوي عند مرضى سبق أن زرعوا جهاز تحفيز دون الحاجة لتزويدهم بجهاز جديد"؛ وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

من جهته؛ قال الباحث إسلام موسى، المشارك في الدراسة: "أثبتنا نجاح التحفيز الدماغي لأول مرة بالاعتماد على جمع الطاقة وتخزينها وتشغيل جهاز التحفيز بواسطتها".

ويسعى الباحثون لتحويل ابتكارهم إلى عمل تجاري، بعد اختباره على حيوان كبير للتأكد من فاعليته.