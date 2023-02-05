تقنية جديدة لتحديد المواقع تحاكي قدرات الخفافيش

وبحسب موقع "إنغادغيت" المعني بشؤون التقنية، فإن التقنية التي ابتكرها الفريق البحثي المكون من علماء ومتخصصين في مجال الروبوتات في جامعة "تورنتو" الكندية عبارة عن جهاز لا يحتاج معدات أو مكونات باهظة الثمن أو كبيرة الحجم أو ثقيلة الوزن، تعمل بنفس آلية الخفافيش.

واستخدم الفريق روبوتا تفاعليا متنقلا لا يتجاوز حجمه راحة اليد، ملحق به وحدة صوت عبارة عن ميكروفون ومكبرات صوت رخيصة لطائرة صغيرة بدون طيار.

ويعمل النظام المذكور تمامًا مثل آلية تحديد الموقع بالصدى في الخفافيش، حيث تم تصميمه لإصدار أصوات عبر الترددات، والتي يلتقطها ميكروفون الروبوت عند ارتدادها عن الجدران.