قناع للوجه يشحن نفسه ذاتيا عن طريق النفس

طور باحثون قناعا للوجه يحمي من الفيروسات مثل كورونا سارس 2، ويعمل بالكهرباء ويتم شحنه ذاتيا عبر أنفاس من يرتديه، من خلال تقنية الكهرباء الساكنة (الكهروستاتيكية).

وتوفر تقنية الشحن الذاتي في القناع، التي طورها باحثون من جامعة هونغ كونغ، فترة حماية أطول بكثير من الأقنعة التقليدية، حسب ما أورده موقع "ميدغادغيت".

ومن شأن ذلك، أن يعزز سلامة موظفي الرعاية الصحية، ويقلل من النفايات الناجمة عن استخدام الأقنعة التقليدية التي تحتاج استبدالها كل 4 ساعات في محيط شديد الخطورة بينما يتم تغيير القناع الجديد كل 60 ساعة.

وذكر الموقع أن القناع الجديد يعتمد على شكل من أشكال الكهرباء تسمى الكهرباء الساكنة والتي تحدث عندما يكون هناك انتقال للجسيمات المشحونة من جسم إلى آخر كلما تم حكها ببعضها البعض.