التحذير من المحتوى الحساس.. غوغل تعزز حماية المستخدمين

في خطوة جديدة لتعزيز الخصوصية والأمان الرقمي، أطلقت شركة غوغل ميزة مبتكرة في تطبيق التراسل Google Messages، تتيح للمستخدمين حماية أنفسهم وأطفالهم من مشاهدة الصور غير اللائقة، عبر تنبيه تلقائي يحذر من وجود محتوى حساس.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه التطبيق انتشارًا واسعًا، مع ازدياد اعتماد شركات الاتصالات على تقنية RCS، وانضمام شركة أبل لاعتمادها في نظام iOS.

الميزة، التي تحمل اسم تحذيرات المحتوى الحساس، تعمل على رصد الصور التي تحتوي على مشاهد صريحة أو محتوى غير مناسب، ليتم تمويهها تلقائيًا قبل أن يفتحها المستخدم.

ويعتمد النظام على خدمة SafetyCore المدمجة في هواتف أندرويد، حيث تتم عملية الفحص والتصنيف بشكل كامل داخل الجهاز دون إرسال أي بيانات إلى خوادم غوغل؛ ما يعزز مستوى الخصوصية.

وعند استقبال صورة مصنفة كمحتوى حساس، يظهر للمستخدم تنبيه يوضح طبيعة الصورة وخيارات إضافية، مثل حظر الرقم المرسل أو الاطلاع على صفحة تشرح أضرار هذا النوع من المحتوى. وإذا اختار المستخدم فتح الصورة، يتم عرض نافذة تأكيد إضافية قبل الكشف عنها، في ما يشبه "حاجز السرعة" الذي يضمن وعي المستخدم بما سيشاهده.

مع العلم أن الميزة لا تقتصر على الاستقبال فقط، بل تشمل أيضًا الإرسال. فإذا حاول المستخدم إرسال صورة حساسة، سيُطلب منه التمرير والتأكيد قبل إرسالها، للتأكد من رغبته الحقيقية في مشاركة هذا النوع من الملفات.

تفعيل الخدمة

تولي غوغل أهمية خاصة للأطفال والمراهقين، فالميزة يتم تفعيلها تلقائيًا للأطفال دون سن 13 عامًا ولا يمكن إيقافها. أما للمراهقين بين 13 و17 عامًا، فهي مفعلة بشكل افتراضي مع إمكانية تعطيلها عبر الإعدادات.

وبالنسبة للبالغين فوق 18 عامًا، فهي غير مفعلة بشكل افتراضي لكن يمكن تفعيلها يدويًا من خلال فتح تطبيق Google Messages والنقر على صورة الحساب أعلى اليمين واختيار إعدادات الرسائل والدخول إلى قسم الحماية والأمان وتفعيل خيار "إدارة تحذيرات المحتوى الحساس".

تعزيز الأمان

تأتي هذه الميزة ضمن سلسلة من أدوات الأمان التي أضافتها غوغل أخيرًا، مثل تقنيات مكافحة السرقة ووضع علامات على الصور المنتجة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الصور.

وينظر إليها كواحدة من أهم التحديثات التي تهدف إلى حماية الأطفال من التعرض لمشاهد غير لائقة، وفي الوقت نفسه تجنب المستخدمين الكبار مواقف محرجة عند فتح صور في الأماكن العامة.