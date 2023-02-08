بايدن يتهم عمالقة التكنولوجيا بـ "إجراء تجارب على الأطفال"

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، المجموعات العملاقة للتكنولوجيا "بإجراء تجارب على أطفالنا" من أجل "تحقيق أرباح"، مؤكدا أنه يجب أن تكون هذه الشركات "مسؤولة".

وقال بايدن في خطابه عن حال الاتحاد: "حان الوقت لتمرير تشريع مدعوم من الحزبين لمنع مجموعات التكنولوجيا العملاقة من جمع البيانات الشخصية عن أطفالنا ومراهقينا"، كما دعا إلى حظر الإعلانات الموجهة التي تستهدفهم.

وقال بايدن، الذي كان قد طلب من الكونغرس الشهر الماضي إصدار تشريعات بشأن هذه المسألة: "يجب أن نحمل شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولية التجارب التي تجريها على أطفالنا لتحقيق ربح".

وفي عمود نُشر في 10 كانون الثاني/يناير على موقع "وول ستريت جورنال"، دعا بايدن البرلمانيين من الحزبين إلى الاتحاد لتعزيز التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والمستخدمين الصغار "الاستغلال الجنسي" و"التحرش الإلكتروني".

وشدد على أن "ملايين الشباب يعانون من التحرش والعنف والصدمات النفسية" وقضايا مرتبطة بـ "الصحة العقلية".