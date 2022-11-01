"شرائح المخ".. هل يتحول التفكير إلى "ريموت كنترول" لحياتنا؟

شهد العالم خلال السنوات الخمس الماضية تصاعدا ملحوظا في الجهود البحثية الساعية وراء استكشاف تكوين المخ البشري وطريقة تكوينه.

ويأتي ذلك ضمن المساعي لفك شيفرة هذه الكتلة العضلية المعقدة، القادرة على تحليل ومعالجة مليارات النقاط من البيانات في ثوانٍ معدودة، وهي أقوى من أي أداة تحكم عن بعد "ريموت كنترول"؛ نظرا لسلاسة استخدامها وعفوية الاعتماد على مجرد التفكير لتنفيذ أمر ما على هاتفك أو حاسوبك أو أي جهاز ذكي من حولك.

كيف تتحكم في الأجهزة بعقلك؟

تعتمد فكرة الأجهزة التعويضية العصبية على جعل ذوي الهمم من فاقدي الحواس الأساسية، كالبصر والسمع والحركة، قادرين على التفاعل مع العالم الخارجي بشكل سلس ومستقل.

تقوم فكرة الأجهزة العصبية والتي يتم زراعتها داخل المخ بجمع الإشارات العصبية التي يخلقها المخ وتحمل في طياتها أمر ما يتعلق بالقيام بحركة أو يتضمن رغبة في كتابة كلمة ما، ومن ثم يتم تحويلها إلى إشارة رقمية، في صورة أسطر مكونة من رقمي الواحد والصفر وهي اللغة التي تفهمها الأجهزة الإلكترونية.

يتم بعد ذلك بث تلك الإشارات الرقمية مباشرة للجهاز المقصود التحكم فيه ليبدأ تنفيذ الأمر، كل ذلك يستغرق ثوان معدودة.

فمثلا الشاب إيريك سورتو، والذي ظل يعاني من الشلل الكامل في الحركة لمدة 10 سنوات، خاض تجربة زرع شريحة داخل المخ في عام 2015، بحيث تمكنه من التحكم في ذراع روبوتي يساعده في حياته اليومية.