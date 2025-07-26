سريعة وآمنة.. لماذا يجب استخدام ذاكرتي تخزين SSD على الكمبيوتر؟

ينصح الخبراء باستخدام قرصي تخزين SSD بدلًا من قرص واحد، إذا كان المستخدم يرغب في تسريع جهاز الكمبيوتر.

وتعد إحدى أفضل الطرق لتحقيق ذلك، استخدام قرص SSD واحد لنظام التشغيل والآخر للتطبيقات والألعاب.

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فصل نظام التشغيل

والطريقة الأكثر فعالية لتحسين الأداء باستخدام قرصي SSD، هي فصل نظام التشغيل عن التطبيقات أو البيانات.

فإذا كنت تستخدم قرص SSD واحدًا لنظام التشغيل وآخر للتطبيقات والألعاب، فلن تتنافس هذه العمليات على عرض النطاق الترددي على نفس القرص.

وينطبق هذا بشكل خاص على المحترفين العاملين في مجال تحرير الفيديو أو النمذجة ثلاثية الأبعاد.

متانة وموثوقية

وهناك جدل كبير حول متانة أقراصSSD، فبينما هناك قلق من تعرضها للتآكل والتلف، تعتبر أيضًا أكثر متانة وموثوقية من الأقراص الصلبة التقليدية نظرًا لقلة الأجزاء الميكانيكية.

ومع ذلك، يوفر قرصان SSD موثوقية أفضل من قرص واحد، وطريقة رائعة لضمان عدم فقدان بيانات مهمة أو توقف العمل.

مع العلم أنه يمكن الآن تركيب قرصي SSD على جميع الكمبيوترات الحالية تقريبًا.

ومع انخفاض أسعار أقراص SSD، أصبحت هذه الترقية في متناول الجميع، وتوفر أكثر من مجرد زيادة في سعة التخزين.

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حماية أفضل

ويوفر قرصا SSD حماية أفضل لبياناتك، فمن خلال فصل البيانات فعليًا، يمكنك تشفير كل قرص على حدة.

وفي حال وجود مشكلة في القرص الرئيسي بسبب تحديث خاطئ أو مشكلة أخرى في نظام التشغيل، يمكنك إزالة البيانات من القرص الرئيسي براحة بال، طالما أنك تملك البيانات على القرص الثاني.

وفي السياق عينه، إذا قررت يومًا أن تغير الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك إزالة ذاكرة التخزين الثانية التي تحتوي البيانات والمعلومات والتطبيقات، ونقلها ببساطة إلى الكمبيوتر الجديد.