ميزة جديدة من واتساب تضفي شفافية لمحادثات المجموعة

تطلق واتساب إصدارًا جديدًا من مؤشر الكتابة الذي يُظهر عدد الأشخاص الذين يكتبون رسالة في محادثة جماعية، ما يتيح للمستخدمين فهمًا أفضل للنشاط الجماعي في الوقت الفعلي.

والميزة الجديدة متاحة حاليًا لبعض مختبري النسخة التجريبية في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد، المتوفر على متجر غوغل بلاي.

شفافية أكبر

في السابق، عندما كان عدة أشخاص يكتبون في محادثة جماعية في الوقت نفسه، كان تطبيق المراسلة الفورية الشهير، المملوك لشركة ميتا، يعرض اسم مشارك واحد فقط أنه يكتب في قائمة الدردشة.

وفي السابق لم يكن بمقدور المستخدمين معرفة عدد الأشخاص الذين يكتبون ردودًا في الوقت نفسه.

لكن هذا التغيير البسيط يشير إلى عدد المشاركين الذين يكتبون حاليًا، مثل "شخصين يكتبان".

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كما تضيف الميزة الجديدة شفافية لما يحدث في المجموعة دون الحاجة إلى دخول الدردشة.

ويعد هذا المؤشر المحدث مفيدًا خصوصًا في المجموعات المزدحمة، حيث قد يُنشئ عدة أشخاص ردودًا في آنٍ واحد.

ويساعد ذلك المستخدمين على تحديد ما إذا كانوا يريدون فتح الدردشة فورًا أو معاودة متابعتها لاحقًا.

فإذا كان هناك عدة مشاركين يكتبون في آنٍ واحد، فهذا يُشير إلى أن عدة رسائل على وشك الإرسال.

مع ذلك، من المهم الإشارة أن هذه الملاحظات المحسنة تنطبق فقط على نشاط الكتابة.

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لكن إذا كان هناك عدة مستخدمين يسجلون رسائل صوتية في الوقت نفسه، فسيظل واتساب يعرض اسم مشارك واحد فقط في قائمة الدردشة، كما كان من قبل.

يذكر أنه سيتم طرح هذه الميزة الجديدة لمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.