سبب تعطل خدمات واتساب وفيسبوك وإنستغرام
أوضحت شركة "ميتا بلاتفورمز"، الجمعة، أسباب تعطل منصاتها؛ واتساب، وفيسبوك، وإنستغرام، لدى آلاف المستخدمين حول العالم.
وأكدت الشركة أنها على علم بوجود مشكلات في أداة إدارة الإعلانات التي تسمح للعلامات التجارية بالإعلان على فيسبوك.
نحن على علم بأن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات في الوصول إلى منتجاتنا.. نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن، ونعتذر عن أي إزعاج.
متحدث باسم "ميتا"
وأفادت "ميتا" على صفحة حالة منصاتها: "فريق مهندسينا على علم بالمشكلة ويسعون إلى حلها بأسرع ما يمكن".
ويأتي تحديث الحالة بعد أن أفاد آلاف المستخدمين على موقع "داون ديتيكتور دوت كوم"، الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية بتعطل تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة للشركة.
وقال متحدث باسم ميتا: "نحن على علم بأن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات في الوصول إلى منتجاتنا، نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن، ونعتذر عن أي إزعاج".