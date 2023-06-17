سبب تعطل خدمات واتساب وفيسبوك وإنستغرام

أوضحت شركة "ميتا بلاتفورمز"، الجمعة، أسباب تعطل منصاتها؛ واتساب، وفيسبوك، وإنستغرام، لدى آلاف المستخدمين حول العالم.

وأكدت الشركة أنها على علم بوجود مشكلات في أداة إدارة الإعلانات التي تسمح للعلامات التجارية بالإعلان على فيسبوك.