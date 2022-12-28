ما مهمات روبوتات الخدمة الفندقية؟
تطورت في الآونة الأخيرة تقنيات الروبوتات؛ ما سمح بتطوير حركتها وأداء مهمات معقدة تتطلب مرونة أكبر وقدرة على التحكم بالمواد والأشياء.
وأدى التطور اللافت في تقنيات الروبوتات إلى إقبال جهات تجارية عديدة على توظيفها في خدمة العملاء بدلًا من الموظفين البشر نظرًا لكفاءتها وانخفاض تكلفتها.
وانطلاقًا من قلة العاملين في مجال خدمات الفنادق، يبحث أصحابها حاليًّا عن تقنيات جديدة لأتمتة المهمات الروتينية.
وانتشر حديثًا استخدام الروبوتات عالية التقنية عند مداخل الفنادق ليظهر شخص على شاشتها الأمامية، ويؤدي مهمة الاستقبال وحجز الغرف واستلام الأجر وتسليم المفاتيح وتبديل الغرف.
ويمكن للروبوت أن يتعامل مع الزبائن بكفاءة مرتفعة، وأن يسد نقص الموظفين، فضلًا عن إمكانية تطبيق التسجيل عن بُعد، ولكن ذلك قد يؤثر بشكل سلبي على التواصل البشري؛ ما يدفع مديري الفنادق إلى إيجاد طرق بديلة أكثر توازنًا بين البشر والروبوتات.
وتوجهت شركات فندقية عالمية عديدة إلى توظيف روبوتات لأداء خدمات التنظيف اليومية للغرف بدلًا من عمال التنظيف.
وفي هذا الإطار، أضاف فندق "غاردن سيتي" في الولايات المتحدة، روبوت "ذا ويز" إلى طاقم العاملين في التنظيف، ليعمل الروبوت الذي يبلغ طوله 61 سنتيمترًا ووزنه 30 كيلوغرامًا، باستمرار دون الحاجة إلى أوقات للراحة أو إجازات.
وقالت ميرلي آيرس، مديرة الولائم في الفندق "يحتاج الروبوت إلى بعض العناية فقط؛ مثل تغيير أكياس التنظيف وشحن البطاريات من وقت لآخر"؛ وفقًا لموقع إن بي آر.
ورغم شراء الفندق لروبوتين قيمة الواحد 30 ألف دولار، فإنهما يحققان فائدة كبيرة في أقسام مختلفة من الفندق، ويسمحان بالتعامل مع مشكلة نقص العاملين وإتاحة المجال أمام توظيفهم في مهمات أخرى أكثر أهمية.
وتراجع عدد العاملين في مجال الفنادق بعد كوفيد-19 بمقدار 350 ألف عامل في الولايات المتحدة فقط منذ 2020، وعلى الرغم من رفع أجورهم بنسبة 25%، فإن العاملين أصبحوا مهتمين أكثر بقضاء الوقت مع عائلاتهم بعد أن اعتادوا على ذلك خلال الحجر المترافق مع الوباء.
ولعبت الشركات المنافسة أيضا، مثل "أمازون" الأمريكية، دورًا كبيرًا في جذب اليد العاملة إليها، من خلال تقديم رواتب أعلى وتدريب مهني؛ ما دفع موظفي الفنادق إلى ترك وظائفهم والبحث عن أعمال أفضل لهم.