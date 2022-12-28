ما مهمات روبوتات الخدمة الفندقية؟

وقالت ميرلي آيرس، مديرة الولائم في الفندق "يحتاج الروبوت إلى بعض العناية فقط؛ مثل تغيير أكياس التنظيف وشحن البطاريات من وقت لآخر"؛ وفقًا لموقع إن بي آر.

ورغم شراء الفندق لروبوتين قيمة الواحد 30 ألف دولار، فإنهما يحققان فائدة كبيرة في أقسام مختلفة من الفندق، ويسمحان بالتعامل مع مشكلة نقص العاملين وإتاحة المجال أمام توظيفهم في مهمات أخرى أكثر أهمية.

وتراجع عدد العاملين في مجال الفنادق بعد كوفيد-19 بمقدار 350 ألف عامل في الولايات المتحدة فقط منذ 2020، وعلى الرغم من رفع أجورهم بنسبة 25%، فإن العاملين أصبحوا مهتمين أكثر بقضاء الوقت مع عائلاتهم بعد أن اعتادوا على ذلك خلال الحجر المترافق مع الوباء.

ولعبت الشركات المنافسة أيضا، مثل "أمازون" الأمريكية، دورًا كبيرًا في جذب اليد العاملة إليها، من خلال تقديم رواتب أعلى وتدريب مهني؛ ما دفع موظفي الفنادق إلى ترك وظائفهم والبحث عن أعمال أفضل لهم.