منها ترقية في الصوت.. 3 ميزات جديدة لهواتف أندرويد

بدأت شركة غوغل في طرح تحديثات جديدة لأنظمة تشغيل أندرويد، تحمل في طياتها 3 ميزات بارزة ستجعل تجربة المستخدمين أكثر سلاسة وإبداعًا، إلى جانب تحسينات أمنية وتفاعلية.

وتشمل هذه الميزات، أدوات ذكاء اصطناعي جديدة للكتابة، تحديثًا موسعًا للرموز التعبيرية إيموجي، وإعادة تصميم خاصية المشاركة السريعة "Quick Share".

أدوات الكتابة

أبرز ما جاء في التحديث هو دمج أدوات كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في لوحة مفاتيح "Gboard".

وتمكن هذه الأداة المستخدمين من إعادة صياغة النصوص وفق النبرة المطلوبة، سواء كانت رسمية معبرة أو موجزة، مع تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية بشكل تلقائي.

وتؤكد غوغل أن العمليات جميعها تتم على الجهاز نفسه، مما يحافظ على خصوصية البيانات ويضمن أمان المستخدمين.

تحديث الإيموجي والملصقات

فيما يتعلق بالتواصل البصري، أطلقت غوغل تحديثًا جديدًا لميزة "Emoji Kitchen" الشهيرة.

وهذا التحديث يسمح بتصفح مجموعة واسعة من الخيارات، وإعادة دمج الرموز التعبيرية لابتكار ملصقات جديدة وفريدة. فعلى سبيل المثال، عرضت الشركة مقطعًا لمستخدم يدمج رمز الحذاء الرياضي مع الفراشة ليحصل على "حذاء بأجنحة فراشة".

ورغم أن هذه الميزة لا تصل إلى مستوى "Genmoji" لدى أبل، إلا أنها تضيف عنصرًا من المرح والإبداع لمحادثات المستخدمين.

خاصية المشاركة

الميزة الثالثة تتعلق بالمشاركة السريعة للملفات والصور والروابط بين أجهزة أندرويد والأجهزة المتوافقة مثل "كروم بوك" أو الحواسيب العاملة بنظام ويندوز.

والتصميم الجديد يجعل الواجهة أكثر وضوحًا وسهولة، حيث يمكن التبديل بسلاسة بين الإرسال والاستقبال، مع ظهور مؤشر يوضح تقدم عملية النقل لحظة بلحظة.

تحسينات إضافية

لم تتوقف التحديثات عند هذا الحد، إذ أضافت غوغل إمكانيات جديدة لمشاركة الصوت، من بينها ربط سماعتين لاسلكيتين بتقنية LE Audio على جهاز واحد، وهو ما يتيح الاستماع المشترك للموسيقى أو المحتوى.

وتؤكد الشركة أن هذه التحديثات ستصل تدريجيًا إلى الأجهزة جميعها خلال الأسابيع المقبلة، مما يعني أن بعض المستخدمين قد لا يلاحظونها فورًا.

ومع ذلك، فإن هذه الإضافات تضع أندرويد في موقع متقدم على صعيد التفاعل والابتكار.