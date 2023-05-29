إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات

أطلقت دولة الإمارات أحد أهم مشاريعها العلمية في مجال الفضاء وهو "مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات" والذي يستمر على مدار 13 عاماً.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات عبر تويتر: "بحمد الله أطلقنا في قصر الوطن التفاصيل العلمية لأحد أهم مشاريعنا في مجال الفضاء (مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات)".

وأضاف: "المشروع يستمر 13 عاماً.. 6 سنوات للتطوير و7 سنوات رحلة استكشاف.. ستقطع خلالها المركبة الإماراتية MBR Explorer خمسة مليارات كيلومتر متجاوزة كوكب المريخ لاستشكاف 7 كويكبات والهبوط على آخر كويكب في 2034".

وأردف: "مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات مشروع علمي وطني ضخم.. ومشروع بحثي ومعرفي عالمي متفرد… سيتضمن إنشاء شركات إماراتية خاصة في تكنولوجيا الفضاء، وإنشاء مركز تحكم أرضي لمهمات الفضاء العميق وتدريب كوادر إماراتية جديدة في هذا القطاع.. وستقطع المركبة 10 أضعاف ما قطعه مسبار الأمل".

وتابع الشيخ محمد قائلاً: "وشعار شباب الإمارات القائمين على المهمة (لا شيء مستحيل).. الإمارات تستطيع أن تحلق بعيداً في الفضاء لخمسة مليارات كيلومتر لسبب واحد: هو إيمانها بشبابها وتمكينها لأبنائها.. ومن لا يؤمن بقدرات شبابنا الإماراتي الطموح في كافة القطاعات يحتاج لمراجعة نفسه ومراجعة محبته وولائه لوطنه".