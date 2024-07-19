أعلنت مطارات ومؤسسات أخرى حول العالم تأثرها بعطل تقني أصاب شبكات الاتصال الجمعة، وأدى إلى توقف الخدمة في عدد من المواقع.

وبحسب "رويترز"، أثر الانقطاع التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، الجمعة، التوقف الأرضي لرحلات العديد من شركات الطيران الأمريكية الكبرى، بسبب مشاكل في الاتصالات.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن رحلات شركة يونايتد إيرلاينز ورحلات شركة أليغيانت إيرلاينز أُوقِفَت بصرف النظر عن وجهتها.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية أعلنت أن جميع رحلات شركتي دلتا وأمريكان إيرلاينز توقفت على الأرض، صباح الجمعة، بسبب مشاكل في الاتصال.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن التوقف الأرضي يؤثر على جميع رحلات دلتا وأمريكان إيرلاينز مهما كانت وجهتها.

خدمة مايكروسوفت

ويأتي هذا بعد انقطاع كبير في خدمة "مايكروسوفت" أدى إلى توقف رحلات شركة فرونتر إيرلاينز، وبعض المنافسين لساعات، الخميس، وقد تم إنهاء التوقف الأرضي منذ ذلك الحين.

كما أعلن مطار برلين وقف الرحلات الجوية حتى الساعة 8:00 بتوقيت جرينتش.

وقالت الشركة المشغلة للمطار في منشور على منصة إكس إن المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني.

وقالت كذلك الخطوط الجوية التركية اليوم إنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي.

وذكر مكتب المساعدة الخاص بالشركة التركية في منشور على إكس، أن العمل جار على حل المشكلة.

شبكات 5G

وبحسب شبكة "سي أن أن"، أعلنت شركتا " إيه تي آند تي - AT&T، وفيريزون - Verizon"، الثلاثاء، أنهما ستؤجلان تفعيل خدمات شبكات الجيل الخامس (5G) في بعض الأبراج حول مطارات معينة.

وكان من المقرر طرح التكنولوجيا اللاسلكية بالقرب من المطارات الرئيسة يوم الأربعاء، ولكن شركات الطيران حذّرت من عواقب وخيمة على النقل والاقتصاد.

وأعلنت شركة "AT&T" أنها تعمل مع صناعة الطيران وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، وفقًا لبيان صادر عن المتحدثة باسم الشركة، ميغان كيترر.

وقالت المتحدثة: "نشعر بالإحباط بسبب عدم قدرة إدارة الطيران الفيدرالية على فعل ما فعلته ما يقرب من 40 دولة، وهو نشر تكنولوجيا الجيل الخامس بأمان دون تعطيل خدمات الطيران، ونحثها على القيام بذلك في الوقت المناسب".

وعلقت شركة فيريزون، في بيان منفصل: "بصفتنا المزود الرائد للاتصالات اللاسلكية في البلاد، فقد قررنا طوعًا تقييد شبكة 5G الخاصة بنا حول المطارات لم تتمكن إدارة الطيران الفيدرالية وشركات الطيران في بلادنا من حل مشكلة التنقل عبر شبكات الجيل الخامس حول المطارات، على الرغم من كونها آمنة وتعمل بكامل طاقتها في أكثر من 40 دولة أخرى".

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق الأربعاء إنها "تشارك بنشاط" في إيجاد حل لإطلاق 5G المزمع يوم الأربعاء، الذي تقول شركات الطيران إنه يسبب مشاكل تتعلق بالسلامة ستؤدي إلى تأخيرات كبيرة في الرحلات الجوية.

وفي رسالة يوم الثلاثاء، طلب رؤساء تنفيذيون لـ10 شركات طيران من إدارة بايدن تأجيل الطرح الذي تم تأجيله فعلًا.

وتقدر شركات الطيران 1000 حالة تعطل في الرحلة يوميًا بسبب التداخل المحتمل مع أجهزة قياس الارتفاع بالرادار التي يستخدمها الطيارون للهبوط في ظروف الرؤية المنخفضة.

وقف بث إعلامي

إلى ذلك، ذكرت "رويترز" أن قناة سكاي نيوز البريطانية توقفت عن البث المباشر اليوم الجمعة.

وقال ديفيد رودس الرئيس التنفيذي لشبكة سكاي نيوز على إكس "لم تتمكن سكاي نيوز من البث التلفزيوني المباشر هذا الصباح، ونبلغ المشاهدين حاليًا أننا نعتذر عن الانقطاع".