أهمية ضبط وقت استخدام الهواتف الذكية في رمضان

يعتبر شهر رمضان المبارك، الوقت الذي يقضي فيه الأشخاص في التركيز على الصلاة والتأمل والقيام بأعمال الخير والإحسان والتواصل مع الله، كما تؤثر فترة الصيام على كيفية قضاء الأشخاص الوقت على الهاتف المحمول.

سلوك استخدام التطبيقات

في السنوات السابقة، كانت تطبيقات التجارة الإلكترونية هي المستفيد الأول خلال فترة شهر رمضان، بحيث زادت الإيرادات خلال الشهر الفضيل وبلغت ذروتها قبل ما يزيد قليلاً على أسبوع من عيد الفطر، بسبب شراء الأشخاص هدايا اللحظة الأخيرة واستعدوا للاحتفالات.

كما تشهد تطبيقات البث المباشر والصحة واللياقة البدنية والتسوق نموًا كبيرًا خلال شهر رمضان، في المقابل انخفضت زيارات تطبيقات الطعام والشراب منذ اليوم الأول من شهر رمضان، وبقيت المعدلات منخفضة حتى عاودت الارتفاع بعد عطلة العيد.

في الإطار ذاته، يقضي الأشخاص أوقاتاً إضافية على فيسبوك وإنستغرام خلال شهر رمضان ويشاهدون المزيد من مقاطع الفيديو على يوتيوب، خاصة المحتوى الديني ومسلسلات الدراما التلفزيونية.

موازنة وقت الشاشة خلال رمضان

شهر رمضان هو الوقت الجميل الذي تجتمع فيه العائلة، لكن أحد أكبر التحديات التي يواجهها الجميع هو الموازنة بين وقت استخدام الأجهزة الذكية والأنشطة العائلية والاجتماعية غير المتصلة بالإنترنت.

بالإضافة إلى الصلاة وقضاء الوقت في أماكن جديدة، يوفر شهر رمضان ايضًا للعائلات فرصة للتحدث والاستماع بعضهم مع بعض. كما يعد شهر رمضان أيضًا وقتًا مثاليًا للابتعاد عن السلبية من خلال العبادة وتلاوة القرآن الكريم والحصول على المعرفة الروحية.

وفي حين أن الأجهزة الرقمية تشكل جزءًا لا يتجزأ من اتصالاتنا اليومية، إلا أن أخذ استراحة والحد من وقت الشاشة خلال شهر رمضان سيكون مفيدًا.

لذلك حددْ هذا كتحدٍ فردي أو عائلي للتخلص من سموم التكنولوجيا في شهر رمضان، واجعل العائلة والأصدقاء يشاركون في هذا التحدي، واستفد من شهر رمضان المبارك للتركيز على العبادة ووقت العائلة بدلاً من قضاء وقت أمام الشاشات.

ويمكنك وقت الإفطار أن تقوم بتنشيط ميزة عدم الإزعاج في هاتفك لتخصيص هذا الوقت دون تشتيت انتباه خارجي أثناء قضاء الوقت مع عائلتك.