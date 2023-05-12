علماء فلك يكتشفون "أكبر" انفجار كوني يسجل على الإطلاق

أعلن علماء فلك، اليوم الجمعة، عن اكتشاف "أكبر" انفجار كوني تم تسجيله على الإطلاق، وهو عبارة عن كرة من الطاقة حجمها يفوق حجم نظامنا الشمسي بمئة مرة، واشتعلت بصورة مفاجئة قبل ثلاثة أعوام.

ورغم أن العلماء لديهم تفسير جديد لشرح سبب هذه الظاهرة، إلا أنهم يشددون على ضرورة مواصلة الأبحاث للتوصل إلى تفاصيل أوضح.

وهذه الظاهرة التي اُطلقت عليها تسمية "ايه تي 2021 ال دبليو إكس" (AT2021lwx) ليست الأكثر سطوعًا على الإطلاق، وتعود إلى انفجار أشعة غاما (انفجار هائل للطاقة خلال سقوط نجم) "جي آر بي 221009 ايه" (GRB221009A) التي تم اكتشافها في تشرين الأول/أكتوبر 2022، واعتُقد أنها "الأكثر سطوعًا على الإطلاق".

لكن هذا الانفجار الكوني الذي ذكر في مجلة "منثلي نوتيسس" الشهرية التابعة للجمعية الملكية الفلكية البريطانية يمكن وصفه بأنه "الأكبر"، لأنه أطلق في غضون ثلاثة أعوام كمية طاقة غير محدودة تفوق ما ينجم عن انفجار أشعة غاما، بحسب معد الدراسة الرئيسي فيليب وايزمان، وهو عالم فيزياء فلكية في جامعة ساوثهامبتن البريطانية.

وقال وايزمان إن "ايه تي 2021 ال دبليو إكس" هو نتيجة "اكتشاف غير مقصود".