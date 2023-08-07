روسيا تطلق "لونا-25" إلى القمر بعد تأجيل 45 عامًا
تعتزم وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إطلاق المركبة الفضائية "لونا-25" في رحلة استكشافية إلى القمر، يوم الجمعة المقبل، على متن صاروخ "سويوز-2-1 بي" لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر، وفق ما ذكرت وكالة "ريانوفستي" الروسية.
وحسب الوكالة، فإنه "تم تحديد 11 آب/أغسطس الجاري موعدًا لإطلاق مركبة لونا-25 على متن صاروخ سويوز-2-1 بي من مطار فوستوتشني أقصى شرق روسيا الفضائي في تمام الساعة 02:10 صباحًا بتوقيت موسكو".
وقالت، إن "الموعد الاحتياطي للإطلاق في حال تم هناك أي تأجيل هو 12 آب/أغسطس في تمام الساعة 02:35 بتوقيت موسكو، وفيما يتعلق بمسار الرحلة، فبعد انفصال المركبة عن الصاروخ ستحلق في الفضاء متجهة نحو القمر، لتدور حوله عدة أيام، ومن ثم تهبط على سطحه، وستكون المهمة عبارة عن تنفيذ هبوط سلس على سطح القمر وإجراء دراسة لمنطقة القطب الجنوبي.
وأوضحت الوكالة، أن "هذه المهمة ستعقبها مهمات أخرى، حيث ستكون هناك لونا-26 ستبدأ في 2024، وستليها لونا -27 ولونا-28 في 2027 و2028 ".
يذكر أن هذه المهمة تم تأجيلها على مدار عقود، منذ عهد الاتحاد السوفيتي، حيث كان آخر إطلاق قد حصل في 1976، وما تلاه كان مجرد محاولات، وتم تأجيل المهمة لأسباب متعددة مدة 45 عامًا.