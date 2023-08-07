روسيا تطلق "لونا-25" إلى القمر بعد تأجيل 45 عامًا

تعتزم وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إطلاق المركبة الفضائية "لونا-25" في رحلة استكشافية إلى القمر، يوم الجمعة المقبل، على متن صاروخ "سويوز-2-1 بي" لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر، وفق ما ذكرت وكالة "ريانوفستي" الروسية.

وحسب الوكالة، فإنه "تم تحديد 11 آب/أغسطس الجاري موعدًا لإطلاق مركبة لونا-25 على متن صاروخ سويوز-2-1 بي من مطار فوستوتشني أقصى شرق روسيا الفضائي في تمام الساعة 02:10 صباحًا بتوقيت موسكو".