تعرف على خطوات تحسين أداء الواي فاي في منزلك

إذا كنت تعاني من بطء سرعة الواي فاي، فقد يكون السبب وجود جهاز منزلي شائع بالقرب من جهاز الراوتر بجواره.

تحسين إشارة الواي فاي

ولموقع جهاز الراوتر تأثير كبير على أداء شبكة الواي فاي، وعلى الرغم من أن الكثيرين قد لا يدركون تمامًا آلية عمل الواي فاي، إلا أن اختيار مكان مناسب لجهاز الراوتر يعد ضرورياً للحصول على أفضل سرعة وأداء جيد للإنترنت.

في هذا السياق، ينصح الخبراء مستخدمي الواي فاي بوضع أجهزة الراوتر بعيدًا عن جهاز منزلي معين لتحسين سرعات الإنترنت، إذ لا يختلف اثنان أن بطء الواي فاي يشكل مصدر إزعاج كبير، خاصة عندما يعطل البث أو يعيق العمل من المنزل.

وحدد الخبراء أجهزة معينة قد تؤثر على أداء جهاز الراوتر الخاص بك، وقد يكون أحدها موجوداً بجوار جهازك حاليًا.

ترددات متشابهة

حذر الخبراء من أن أي جهاز يستخدم تقنية البلوتوث، مثل مكبر صوت بلوتوث، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أداء شبكة الواي فاي في المنزل.

وتعد مكبرات الصوت بتقنية البلوتوث سمة شائعة في المنازل المعاصرة، مثل أمازون أليكسا أو غوغل هوم.

والأمر نفسه ينطبق على أنواع أخرى أقل تكلفة من مكبرات الصوت الذكية التي تشغّل الموسيقى والراديو عبر تقنية البلوتوث.

وأوضح الخبراء أن سبب تأثير البلوتوث على الواي فاي يعود إلى أن كلاً من أجهزة البلوتوث توجيه الواي فاي تعمل على ترددات راديو متشابهة. وعند وضعها بالقرب من بعضها في المنزل، يمكن أن تؤثر على سرعات الواي فاي من خلال مشاركة التردد نفسه.

لذلك، إذا كنت ترغب بتحسين أداء الراوتر، أبعده عن أي جهاز يستخدم اتصال بلوتوث في منزلك، لكن أيضًا لا تضعه في زاوية بعيدة، بل حاول أن تضعه في منتصف المنزل كي تتمكن من تغطية كامل المساحة.