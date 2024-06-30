كيف يسهم الذكاء الاصطناعي في حماية التنوع البيولوجي للأرض؟

يعمل الذكاء الاصطناعي على إحداث تحوّل في مراقبة الحياة البرية وتحديد الأنواع، ولكن لا تزال هناك تساؤلات حول موثوقية هذه الأنظمة الجديدة.

وبحسب تقرير نشره موقع "لايف ساينس"، يُستخدم الذكاء الاصطناعي حاليًا لتحديد الأنواع الجديدة المحتملة، لكن لا يزال التحديد والتصنيف النهائي يعتمدان على علماء الأحياء الخبراء.

وعلى الرغم من القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، إلا أن فعاليته تعتمد بشكل كبير على جودة وشمولية البيانات التي يتم التدريب عليها، والتي تحدها حاليًا فجوات كبيرة في معرفتنا بالتنوع البيولوجي للأرض.