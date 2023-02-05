تطوير "روبوت حراري" يمكن توظيفه في مهام إطفاء الحرائق

ونشر الباحثون دراسة علمية توضح آلية عمل الروبوت الحراري ومواصفات نموذجهم الأولي في مجلة "آر إكس آي في" العلمية.

وأشار الباحثون إلى أن طول الروبوت يصل إلى حوالي مترين، وأنه مؤلف من أكياس مرنة رقيقة مملوءة بمادة تبريد تُدعى "نوفيك - 7000" ومقسمة إلى مقاطع صغيرة بطول 4.5 سنتيمتر.

وعندما تتغير حركة الروبوت باتجاه مصدر حراري، تتواءم حركة مقاطعه الصغيرة مع بعضها لتناسب اتجاه الحركة، وينكمش طول الجزء القريب من مصدر الحرارة في حين يتمدد الجزء الآخر، ونتيجة لذلك يتحرك الروبوت بواسطة التغير الحراري عندما تبدأ مادة التبريد بالتبخر عند درجة حرارة 34 مئوية.

وأثبت الباحثون فعالية الروبوت الجديد، من خلال اختباره في بيئات مختلفة ومراقبة أدائه، لينجح في تجاوز العقبات الصغيرة ليلتف حولها مطوعا قدراته الحركية في سبيل تخطيها.