تطوير "روبوت حراري" يمكن توظيفه في مهام إطفاء الحرائق
صمم فريق من مهندسي الروبوتات من جامعة "كاليفورنيا سانتا باربرا" الأمريكية، روبوتا ينجذب آليا إلى مصدر الحرارة ملتفا حول نفسه ما يسمح بتوظيفه في مهمات التصدي للحرائق وإطفائها.
واستوحى الباحثون تصميمهم من نبات الكرم المتسلق الذي تنجذب جذوره إلى مصدر الرطوبة في التربة لامتصاص الماء، ما يسمح بانتشار النبات وازدهاره.
ونشر الباحثون دراسة علمية توضح آلية عمل الروبوت الحراري ومواصفات نموذجهم الأولي في مجلة "آر إكس آي في" العلمية.
وأشار الباحثون إلى أن طول الروبوت يصل إلى حوالي مترين، وأنه مؤلف من أكياس مرنة رقيقة مملوءة بمادة تبريد تُدعى "نوفيك - 7000" ومقسمة إلى مقاطع صغيرة بطول 4.5 سنتيمتر.
وعندما تتغير حركة الروبوت باتجاه مصدر حراري، تتواءم حركة مقاطعه الصغيرة مع بعضها لتناسب اتجاه الحركة، وينكمش طول الجزء القريب من مصدر الحرارة في حين يتمدد الجزء الآخر، ونتيجة لذلك يتحرك الروبوت بواسطة التغير الحراري عندما تبدأ مادة التبريد بالتبخر عند درجة حرارة 34 مئوية.
وأثبت الباحثون فعالية الروبوت الجديد، من خلال اختباره في بيئات مختلفة ومراقبة أدائه، لينجح في تجاوز العقبات الصغيرة ليلتف حولها مطوعا قدراته الحركية في سبيل تخطيها.
ويمتاز الروبوت بقدرته على التمدد والدوران حول نفسه، فضلا عن التفافه عكسيا إلى الداخل وخروجه بما يشبه سحب كم الثوب إلى الخارج، ما يسمح للنموذج الأولي بدفع نفسه إلى الأمام.
وعند وصول الروبوت إلى مصدر الحرارة، يمكن تجهيزه بمضخات مياه أو مواد أخرى تسمح بإطفاء الحرائق، فضلا عن التغلغل إلى مصدر النار وإطفائها مباشرة.
وأكد الباحثون على أن صناعة الروبوت غير مكلفة ويمكن إدراجه بسهولة ضمن أدوات إطفاء الحرائق المستخدمة من قبل رجال الدفاع المدني؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.
ويعمل الباحثون حاليا على تحسين الروبوت الجديد من خلال زيادة سرعته وتغيير درجة الحرارة التي يبدأ بالحركة عندها.
وشهدت الأعوام الأخيرة تطورا ملحوظا في تصاميم الروبوتات، لتدخل مختلف تطبيقات الصناعة والطب والخدمات. وبدأ الباحثون والمهندسون بابتكار تصاميم مستوحاة من الطبيعة والكائنات متنوعة الأشكال والوظائف الحيوية.