كوريا الجنوبية تبني أكبر مركز لصناعة الرقائق الإلكترونية في العالم
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها ستبني أكبر مركز للرقائق الإلكترونية في العالم من خلال تسخير 230 مليار دولار من استثمارات خاصة، الجزء الأكبر منها من شركة "سامسونغ"، فيما تسعى البلاد إلى التفوق في هذا القطاع.
وتعد هذه الخطة جزءًا من حملة حكومة كوريا الجنوبية للاستثمار بكثافة في 6 تقنيات رئيسة بما فيها الرقائق الإلكترونية، والشاشات، والبطاريات.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي "يون سوك يول" في اجتماع بشأن السياسة الاقتصادية إن "بلاده ستبني أكبر مجمع لأنظمة أشباه الموصلات على مستوى العالم في مناطق العاصمة باستخدام استثمارات خاصة ضخمة بقيمة 300 تريليون وون".
مضيفًا أنه "بحسب نص وفّره مكتبه، فإن السرعة مهمة، ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتحقيق المشروع".
من جهتها، قالت شركة "سامسونغ" في بيان صدر عنها، إنها "تخطط لاستثمار 300 تريليون وون في منطقة المجمع خلال العقدين المقبلين".
من ناحيتها، قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية إن "المشروع يفترض أن يكتمل بحلول 2042".
ومعظم الرقائق الدقيقة الأكثر تقدمًا في العالم تصنعها شركتان فقط، هما: "سامسونغ" و"تي إس إم سي" التايوانية.