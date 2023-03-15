كوريا الجنوبية تبني أكبر مركز لصناعة الرقائق الإلكترونية في العالم

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها ستبني أكبر مركز للرقائق الإلكترونية في العالم من خلال تسخير 230 مليار دولار من استثمارات خاصة، الجزء الأكبر منها من شركة "سامسونغ"، فيما تسعى البلاد إلى التفوق في هذا القطاع.

وتعد هذه الخطة جزءًا من حملة حكومة كوريا الجنوبية للاستثمار بكثافة في 6 تقنيات رئيسة بما فيها الرقائق الإلكترونية، والشاشات، والبطاريات.