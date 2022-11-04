لأول مرة.. الإمارات تستضيف شركات ومستثمرين في عالم "الميتافيرس"

فتحت دولة الإمارات، ولأول مرة، الباب أمام الشركات الناشئة والمستثمرين من أجل التواصل والتعرف على التجارب وتبادل الخبرات في عالم الميتافيرس.

ويستضيف برنامج "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي، فعالية "يوم المستثمر" السنوية، والتي ستُقام في عالم الميتافيرس في تجربة هي الأولى من نوعها.

ويعتبر برنامج "فينتك هايف" أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وتمثل فعالية "يوم المستثمر" منصة تخريج للبرامج التي أطلقها "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي، والتي تعتبر فرصة مواتية للمستثمرين للتواصل عن كثب واستعراض ابتكارات الشركات الناشئة التي نجحت بالوصول إلى قائمة الترشيح النهائية.

وستنطلق الفعالية التي تعد تجربة رقمية تفاعلية، يوم 10 نوفمبر بمشاركة 41 شخصية رمزية افتراضية (أفاتار) لمؤسسي الشركات الناشئة المشاركة في برنامج "مسرع التكنولوجيا المالية 2022" (FinTech Accelerator) التابع لمركز دبي المالي العالمي.

وسيعرض المشاركون تقنياتهم المبتكرة على مجسمات افتراضية للمستثمرين ورواد القطاع والشركاء الماليين والمعرفين للبرنامج.

ويوفر الحدث أيضاً لكبار الشركاء الماليين في الشرق الأوسط، فرصة للاطلاع على الأفكار التي ستطرحها الشركات الناشئة من قطاع التكنولوجيا المالية عبر عالم الميتافيرس، فضلاً عن دعوتهم لحضور معرض افتراضي لاستكشاف الأفكار والتفاعل مباشرة مع مؤسسي هذه الشركات.