تتحكم بأجهزة المنزل الذكية.. سامسونغ تطلق ثلاجة بشاشة ترفيهية

وأشارت "سامسونغ" في بيان صحفي إلى أن خدمة شاشة "سامسونغ تي في بلاس" تسمح بمشاهدة 190 قناة تلفزيونية في الولايات المتحدة و80 قناة في كوريا الجنوبية من خلال تطبيق التلفاز في الشاشة.

وتسمح الوضعية الشاقولية للشاشة أيضًا بمشاهدة محتوى تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل مقاطع فيديو "تيك توك" و"يوتيوب"، فضلًا عن ميزة تشغيلها في نافذة مصغرة ضمن الشاشة، ما يسمح بأداء مهمات أخرى.

وتمتاز الثلاجة الجديدة المدعوة "بيسبوك ريفريجيريتور فاميلي هاب بلاس" بشاشة أكبر من شاشات الأجيال السابقة من الثلاجات البالغ قياسها 21.5 بوصة.