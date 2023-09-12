"أبل" تكشف رسميًا عن الإصدارين الأساسيين لآيفون 15

وطوّرت "أبل" من وضع التصوير الليلي والصور الحية ووضع الحركة في كاميرا "آيفون 15"، التي تحتوي كاميرا السيلفي الأمامية فيه على خاصية الضبط التلقائي للصورة وخاصية الإضاءة عند تصوير "بورتريه".

ويعمل الهاتفان الجديدان بمعالج "A16"، كما يحتويان على الجيل الثاني من شريحة المدى الفائق الاتساع، التي توفر خاصية الوعي المكاني، مما يسمح للجهاز باكتشاف موقع الأجهزة الأخرى القريبة المزودة بالشريحة نفسها.