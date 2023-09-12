"أبل" تكشف رسميًا عن الإصدارين الأساسيين لآيفون 15
كشفت شركة "أبل"، خلال حدثها الخاص، اليوم الثلاثاء، رسميًا، عن الإصدارين الأساسيين من هواتف "آيفون"، وهما: "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس"، اللذان يأتيان بتغييرات كبيرة، على رأسها الشكل الخارجي، وإضافة تصميم "الجزيرة التفاعلية/ Dynamic Island" إلى الشاشة، إلى جانب منفذ "USB C" للشحن ونقل البيانات بدلًا من منفذ "لايتنينج/ Lightning" التقليدي.
ويأتي الإصداران الجديدان بقياسات الشاشة نفسها للإصدارات السابقة؛ وهي "6.1" و" 6.7" إنشات، وهي من نوع "OLED"، وتدعم محتوى" Dolby Vision" بسطوع يصل إلى 1600 شمعة، في حين تصل ذروة سطوع الشاشة إلى 2000 شمعة في ضوء الشمس، وهو ضعف السطوع في إصدارات "آيفون 14".
وعملت "أبل"، وفقًا لما أورد بعض المواقع والحسابات على منصة "إكس"، التي كشفت بالتزامن عن ساعة "أبل" الجديدة، على ترقية نظام التصوير في "آيفون 15"، حيثُ زادت دقة مستشعر الكاميرا الأساسية إلى 48 ميغابكسل، مع وجود كاميرا أخرى ثانوية مكبرة بدقة 12 ميغابكسل مع تحسينات في التقاط الصور الشخصية "بورتريه".
وطوّرت "أبل" من وضع التصوير الليلي والصور الحية ووضع الحركة في كاميرا "آيفون 15"، التي تحتوي كاميرا السيلفي الأمامية فيه على خاصية الضبط التلقائي للصورة وخاصية الإضاءة عند تصوير "بورتريه".
ويعمل الهاتفان الجديدان بمعالج "A16"، كما يحتويان على الجيل الثاني من شريحة المدى الفائق الاتساع، التي توفر خاصية الوعي المكاني، مما يسمح للجهاز باكتشاف موقع الأجهزة الأخرى القريبة المزودة بالشريحة نفسها.
ويبدأ سعر "آيفون 15" من 800 دولار أمريكي، في حين يبدأ سعر "آيفون 15 بلس" من 900 دولار أمريكي، وذلك للسعة الأساسية التي تبدأ من 128 غيغابايت، وتتيح "أبل" الهاتفين بعدة ألوان، هي: الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود.