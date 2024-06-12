غوغل تختبر ميزات جديدة لمكافحة سرقة الهواتف

على الرغم من أن هواتفنا تجعل حياتنا أسهل، إلا أنها تحتوي أيضًا على الكثير من المعلومات القيمة، ما يجعل هذه الأجهزة هدفًا شائعًا للأشخاص الذين قد يرغبون في وضع أيديهم على بياناتنا.

وللمساعدة في الحفاظ على جهازك وبياناتك آمنة قبل وأثناء وبعد محاولة السرقة، تقدم غوغل مجموعة جديدة من ميزات الحماية المتقدمة من السرقة.

وسيتم طرح هذه الميزات من خلال تحديثات خدمات غوغل بلاي في وقت لاحق من هذا العام لمليارات الأجهزة التي تعمل بإصدار أندرويد 10 أو أعلى، بدءًا من شهر يوليو.

صعوبة إعادة ضبط المصنع

بالنسبة لبعض المجرمين، الهدف هو إعادة ضبط جهازك المسروق بسرعة وإعادة بيعه.

لكن قامت غوغل بمنع القيام بذلك دون إدخال بيانات اعتماد حساب غوغل، لجعل الجهاز المسروق غير قابل للبيع، ما يقلل من أسباب سرقة الهاتف.