عرضت "غوغل" الثلاثاء مميزات النسخة الجديدة من هواتفها الذكية "بيكسل" Pixel المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، مواصلة بذلك سعَيها إلى إنشاء أدوات مساعِدَة قائمة على هذه التكنولوجيا تكون مفصّلة أكثر فأكثر على قياس كل مستخدم.

وتناوَبَ عدد من مسؤولي "غوغل" خلال العرض الذي أقيم في المقر الرئيسي للمجموعة في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، على إبراز مزايا هواتف "بيكسل 9" وسواها من أجهزة "غوغل" الذكية.

لكنّ نجم اللقاء كان الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ إن "جيميناي"،Gemini، برنامج "غوغل" الرئيسي في هذا المجال، بات مدمجا في صميم الأجهزة، بحيث يتيح للمستخدمين التواصل المباشر معها.

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وقالت جيني بلاكبيرن، وهي من نواب رئيس المجموعة "من خلال عروضنا التوضيحية، يمكنكم أن تروا كيف سيساعدكم "جيميناي" على "أندرويد" من خلال جمعه بين معارف عن العالم الحقيقي، والمعلومات المتعلقة بكم، والتطبيقات التي تستخدمونها كل يوم".

تتمتع "غوغل" بأرجحية كبيرة في المنافسة في مجال أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ يمكنها أن تجمع بيانات المستخدمين بفضل خدماتها الواسعة النطاق، ومن بينها محركها للبحث ونظامها التشغيلي للأجهزة المحمولة "أندرويد"، وتطبيقات مثل "يوتيوب" و"غوغل مابس"، و"جي ميل".

ومن خلال تزويد أداة المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي هذه المعلومات، يمكنها أن تصبح أشبه بسكرتير ذي معرفة كلية، متاح الاستخدام في أي وقت، يستطيع تنفيذ عدد كبير من المهام نيابة عن المستخدم.