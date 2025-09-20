بعد استقطاب خبراء من "أبل".. "OpenAI" تقتحم سوق أجهزة الذكاء الاصطناعي

تعمل شركة "OpenAI"، على تطوير أولى أجهزة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك بالتعاون مع كبير المصممين السابق في "أبل"، جوني إيف.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه "أبل" خسارة متزايدة لعدد من موظفيها البارزين لصالح الشركة الناشئة، وفقًا لما ذكر موقع "البوابة التقنية".

وتخطط "OpenAI" لإطلاق أول جهاز، يرجح أن يشبه مكبر صوت ذكي دون شاشة، وتدرس الشركة تطوير نظارات ذكية، ومسجل صوت رقمي، ودبوس ذكي قابل للارتداء، مع استهداف طرح أولى منتجاتها في نهاية 2026 أو مطلع 2027.

أخبار ذات علاقة OpenAI تدخل سوق التوظيف عبر منصة منافسة لـ"لينكد إن"

ويدور جدل حول نوع الأجهزة الأولى، التي ستطرحها "OpenAI"، ويبدو أن النظارات الذكية قد تأتي لاحقًا، في حين يظل "الدبوس الذكي" خيارًا مفاجئًا، خاصةً أن إيف كان قد انتقد سابقًا جهاز "Humane AI Pin"، ورفض فكرة الأجهزة القابلة للارتداء على الجسم.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان، قد تحدث مؤخرًا عن رؤية للشركة تشمل إطلاق مجموعة من الأجهزة الصغيرة الحجم دون شاشة وواعية بالسياق عند التواصل مع المستخدمين.

وبدأت "OpenAI" بالاعتماد على سلسلة توريد "أبل" في الصين لدعم خط الإنتاج الجديد؛ إذ وقّعت عقدًا مع شركة "Luxshare"، المجمّع الرئيسي لهواتف "آيفون" وسماعات "AirPods" لتجميع أحد أجهزتها المرتقبة، كما تواصلت مع "Goertek"، المسؤولة عن تجميع سماعات "AirPods" وساعات "أبل"، لتوريد مكونات مثل وحدات السماعات.

وذكرت تقارير أن "OpenAI" نجحت في استقطاب مجموعة من موظفي آبل خلال العام الجاري، بعد أن قدّمت لهم مكافآت مالية ضخمة تتضمن أسهمًا قد تتجاوز قيمتها مليون دولار، إضافة إلى وعود ببيئة عمل أقل بيروقراطية وأكثر تعاونًا.

وضمّت "OpenAI" العام الجاري فقط أكثر من 24 موظفًا من "أبل" كانوا يعملون على واجهات الاستخدام والأجهزة القابلة للارتداء والكاميرات والتقنيات الصوتية، مقارنةً بـ 10 موظفين العام الماضي.

ومن الأسماء البارزة، سايرس دانيال إيراني، الذي عمل لدى "أبل" 15 عامًا وصمم الموجة المتعددة الألوان لمساعد سيري في هواتف "آيفون 6S"، وإريك دي يونغ، الذي كان يشغل منصبًا تنفيذيًا بارزًا في قسم عتاد ساعة "أبل".

أخبار ذات علاقة سام ألتمان يعترف.. شركة OpenAI أفسدت إطلاق GPT-5

وتتلقى "OpenAI" طلبات مباشرة من موظفين حاليين في "أبل" يرغبون في الانضمام، بدافع الحماس للعمل مع جوني إيف وتانغ تان، رئيس العتاد في "OpenAI" حاليًا ورئيس تصميم المنتجات في "أبل" سابقًا، واللذين يعدان بإعادة روح التعاون والإبداع.

ويأتي ذلك في وقت يشعر فيه بعض موظفي "أبل" بالإحباط من اقتصار منتجات الشركة على تحسينات تدريجية، فضلًا عن تراجع أداء أسهم "أبل" في العام الماضي.

وألغت "أبل" الشهر الماضي اجتماعًا مهمًا كان مقررًا في الصين لفرق سلسلة التوريد والتصنيع، خشية أن يؤدي غياب عدد كبير من المسؤولين عن مقر الشركة في كوبرتينو إلى مزيد من الانشقاقات لصالح "OpenAI".