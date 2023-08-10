ماذا تعرف عن وضع التصفح الخفي وما ميزاته؟

سواء كنت تشارك جهاز كمبيوتر مع أحد أفراد العائلة أو تستخدم أجهزة عامة بشكل متكرر، فإن وضع التصفح الخفي هو طريقة رائعة لتحسين خصوصيتك على الإنترنت.

ويعتبر وضع التصفح الخفي خيارا مفيدا لأولئك الذين يتطلعون إلى إخفاء سجل التصفح الخاص بهم عن المستخدمين الآخرين على الأجهزة المشتركة.

وعلى الرغم من أنه ليس مثالياً، إلا أنه يوفر ميزات خصوصية قد تفيدك بشكل مباشر، كما قد تكون مفيدة للمستخدمين الآخرين على جهازك.

والوضع الخفي أصبح متوفراً على محركات البحث كافة مثل غوغل، فايرفوكس، سفاري، مايكروسوفت إدج، برايف وأوبيرا، وغيرها.