ماذا تعرف عن وضع التصفح الخفي وما ميزاته؟
سواء كنت تشارك جهاز كمبيوتر مع أحد أفراد العائلة أو تستخدم أجهزة عامة بشكل متكرر، فإن وضع التصفح الخفي هو طريقة رائعة لتحسين خصوصيتك على الإنترنت.
ويعتبر وضع التصفح الخفي خيارا مفيدا لأولئك الذين يتطلعون إلى إخفاء سجل التصفح الخاص بهم عن المستخدمين الآخرين على الأجهزة المشتركة.
وعلى الرغم من أنه ليس مثالياً، إلا أنه يوفر ميزات خصوصية قد تفيدك بشكل مباشر، كما قد تكون مفيدة للمستخدمين الآخرين على جهازك.
والوضع الخفي أصبح متوفراً على محركات البحث كافة مثل غوغل، فايرفوكس، سفاري، مايكروسوفت إدج، برايف وأوبيرا، وغيرها.
ما هو التصفح الخفي؟
وضع التصفح الخفي، هو ميزة تتيح لك تصفح الويب من دون تسجيل محفوظات البحث أو ملفات تعريف الارتباط أو غيرها من البيانات المؤقتة المحفوظة على جهازك، مما يجعل جلستك غير مرئية لمستخدمي الجهاز الآخرين.
فسواء كنت تبحث عن عرض طبي على غوغل أو تشتري هدية لشخص ما، قد تمرّ بأوقات لا تريد فيها لغيرك أن يتطفل على عمليات البحث الخاصة بك على الإنترنت.
وأصبح وضع التصفح الخفي مصطلحاً شائعاً يرتبط بخصوصية الإنترنت. وعلى سبيل المثال لا الحصر، ابتكر غوغل كروم مصطلح وضع التصفح الخفي Incognito على محرك البحث الخاص به، ويمكنك الوصول إليه في أي وقت من دون تنزيل أي ملفات، لكن المتصفحات الشهيرة الأخرى تقدم أيضًا ميزات مماثلة.
وللوصول إلى وضع التصفح الخفي Incognito على غوغل، كل ما عليك فعله هو الضغط على النقاط الثلاث في الجزء الأعلى الأيمن من الشاشة واختيار New Incognito Windows، أو الضغط مباشرة على Ctrl+Shift+N على لوحة المفاتيح، لتظهر لك صفحة وضع التصفح الخفي.
ماذا يفعل التصفح الخفي؟
يتيح لك وضع التصفح الخفي الوصول إلى الإنترنت كما لو كنت مستخدماً جديداً في كل موقع تزوره.
ويؤدي ذلك إلى التخلص من كلمات المرور المخزنة ومعلومات تسجيل الدخول ونماذج الويب التي يتم ملؤها تلقائياً والتي عادة ما تواجهها عند تصفح الويب. وعند استخدام وضع التصفح الخفي، لن يتم حفظ سجل التصفح على جهازك، مما يجعله غير مرئي لأي شخص آخر يستخدم الجهاز عينه.
ولكن من المهم ملاحظة أن سجل التصفح الخفي الخاص بك سيظل مرئيًا لأطراف ثالثة، مثل مزود خدمة الإنترنت ومحركات البحث والمواقع التي تزورها.
بمعنى آخر، يمكن أن يحجب وضع التصفح الخفي أعين المتطفلين، لكنه لا يحميك تماماً من تتبع الإنترنت، إذ لا يزال بإمكان الجهات الخارجية جمع بيانات عنك عند زيارة أحد مواقع الويب، بما في ذلك نظام التشغيل والموقع والمتصفح وغير ذلك.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه على الرغم من أن وضع التصفح الخفي يوفر تجربة إنترنت أكثر خصوصية من ذاك التقليدي، إلا أنه لا يخفي عنوان الـ IP الخاص بك، وهو جزء مهم من بصمتك الرقمية.
لكن إذا كنت ترغب في الارتقاء بمستوى خصوصيتك إلى أبعد من ذلك، فيمكنك استخدام الشبكة الخاصة الافتراضية VPN، التي يمكنها إخفاء عنوان الـ IP وتشفير حركة المرور على الإنترنت، مما يساعد على الحفاظ على أمان الإنترنت لك ولجهازك.
هل هو آمن؟
نعم، يعد استخدام وضع التصفح الخفي آمناً، على الرغم من أن هذا لا يعني أنه يمكنك توقع الحصول على تجربة تصفح خاصة تماماً.
على سبيل المثال، لنفترض أنك قررت البحث عن وظائف جديدة على كمبيوتر عملك، فحتى لو كنت تستخدم وضع التصفح الخفي، فقد يظل مشرفو الشبكة قادرين على رؤية سجل البحث الخفي إذا قرروا التحقق منه.
الإيجابيات
قد يختار الأشخاص استخدام وضع التصفح الخفي للاستفادة من مزايا الخصوصية، بما في ذلك التصفح الخاص على الأجهزة المشتركة.
ويعد وضع التصفح الخفي خياراً رائعاً لأولئك الذين يستخدمون الأجهزة المشتركة لأنه لن يتمكن الأشخاص الآخرون الذين يشاركون الجهاز من الوصول إلى سجل التصفح الخاص بك.
في السياق عينه يمنع وضع التصفح الخفي بعض أشكال تتبع الإنترنت.
فبعد الانتهاء من جلسة التصفح بشكل خفي، سيقوم متصفحك بمسح ملفات تعريف الارتباط من جهازك. ويمكن أن يساعد ذلك في منع الشركات من تتبعك، وقد يحد من تعرضك للإعلانات المستهدفة والتسعير الديناميكي.
كذلك يسمح لك وضع التصفح الخفي باستخدام حسابات متعددة في وقت واحد لأنه يوفر طريقة سهلة لتسجيل الدخول إلى حسابات متعددة على نفس موقع الويب في وقت واحد.
ومن الميزات المهمة لوضع التصفح الخفي حماية البيانات الحساسة على الأجهزة المشتركة.
ففي كل مرة تغلق فيها جلسة التصفح الخفي، يتم مسح معلومات تسجيل الدخول وملفات تعريف الارتباط وملفات التصفح المؤقتة الأخرى من الجهاز.
السلبيات
كما يعلم الجميع، لا يخفي وضع التصفح الخفي جميع أنشطتك على الإنترنت تماماً.
فهو سيخفي نشاطك على الإنترنت فقط عن المستخدمين الآخرين على جهازك. وهذا يعني أن موفر خدمة الإنترنت ومسؤولي الشبكة والمواقع التي تزورها قد يظلون قادرين على التطفل على نشاط التصفح الخاص بك.
كذلك سيظل عنوان IP الخاص بك مرئياً للمستخدمين الآخرين على شبكتك والمواقع التي تزورها.
وهنا من المهم الإشارة إلى أن وضع التصفح الخفي لا يحميك من التهديدات الإلكترونية، ولا يجعلك أقل عرضة للجرائم الإلكترونية، بما في ذلك التصيد الاحتيالي أو البرامج الضارة أو المواقع غير الآمنة.