كرست المصرية ديانا يوسف، عالمة الكيمياء الحيوية ورائدة الأعمال الاجتماعية، مسيرتها العلمية لمواجهة تحدي الوصول إلى خدمات الصرف الصحي.

وطورت ديانا الحاصلة على دكتوراه من جامعة كورنيل، مرحاضًا مبتكرًا يُدعى "iThrone"، يعمل دون الحاجة إلى الماء أو شبكة الصرف الصحي.

ويستخدم هذا المرحاض غشاءً خاصًّا لتبخير 90% إلى 95% من الفضلات البشرية؛ ما يسهم في حل أزمة الصرف الصحي العالمية.

ومن المعروف أن أكثر من 4.2 مليار شخص يعانون خدمات صرف صحي غير كافية، ويفتقر 673 مليون شخص لأي نوع من المراحيض. وهذا النقص يتسبب في وفاة 564,000 شخص سنويًّا؛ بسبب الأمراض المرتبطة بسوء خدمات الصرف الصحي.

وما أثّر في يوسف بشكل خاص هو تعرض النساء والفتيات للعنف أثناء بحثهن عن أماكن آمنة لقضاء حاجتهن، ما يجعل قضية الصرف الصحي مرتبطة أيضًا بالمساواة بين الجنسين.

وأسست ديانا التي نشأت في بوسطن لأبوين مصريين، مختبرات Change Labs في عام 2013 لتطوير حلول عملية للصرف الصحي.

ونشأت فكرة "iThrone" خلال عملها كمستشارة في مبادرة مشتركة بين وكالة ناسا ووكالة التنمية الدولية الأمريكية، حيث درست استخدام مواد قابلة للتنفس لإعادة تدوير المياه العادمة.

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وفي عام 2020، أثبت "iThrone" فاعليته خلال مشروع تجريبي في أوغندا، حيث تم تركيب مرحاضين خدَما 400 مستخدم أسبوعيًّا.

وأدى نجاح هذا المشروع إلى تنفيذ مشروع آخر في بنما، حيث تم تركيب مرحاضين في منطقة تعاني نقص خدمات الصرف الصحي.

وتُقدر ديانا يوسف أن سعر "iThrone" سيكون نحو 200 دولار أمريكي، ما يجعله حلًّا ميسورَ التكلفة للمجتمعات منخفضة الدخل.

وقد حصل "iThrone" على جائزة الابتكار الاجتماعي في فئة تحسين الصحة والتكنولوجيا الرقمية من مؤسسة MAPFRE في مايو 2023.

إلى جانب فاعليته، "iThrone" يعد حلًّا مستدامًا، حيث يمكن تحويل الفضلات غير المتبخرة إلى موارد مثل الوقود أو الأسمدة. من خلال عملها، تسعى يوسف لتحسين حياة الملايين، خاصة النساء والفتيات، في المجتمعات الأكثر ضعفًا.