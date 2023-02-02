الذكاء الاصطناعي يقتحم مجال الإنتاج التلفزيوني ومؤتمرات الفيديو
أطلقت شركة هادلي النرويجية نظاما متعدد الكاميرات مزودا بمُخرِج يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومدمج بالنظام، يمكنه إدارة إنتاج مؤتمرات "الفيديو كونفرانس" في الوقت الفعلي للتصوير.
وهادلي هي شركة تقنية، مقرها أوسلو، متخصصة في صناعة الكاميرات الذكية وأنظمة التصوير المختلطة، وتجمع بين مجالات التصميم والأجهزة والمعدات الحاسوبية والذكاء الاصطناعي.
وأطلقت هادلي على نظامها الجديد اسم "Huddly Crew" (أي طاقم هادلي) الذي يتيح عبر استخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي إنتاج مرئي احترافي (يضاهي الإنتاج التلفزيوني والسينمائي) في الوقت الفعلي لمؤتمرات "الفيديو كونفرانس".
وتتكون المجموعة الأولى من النظام من 3 كاميرات Huddly L1، التي يمكنها التنقل بسلاسة بشكل متناغم مع بعضها بنفس الطريقة التي يقوم بها طاقم التصوير البشري.
تلتقط الكاميرات مجموعة من المؤثرات والنقاط المرئية والسمعية، ثم يقوم المُخرِج الذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بتحليلها لتحديد اللقطات المثلى لعرضها في الوقت الفعلي.
ووفق الشركة، فإن نظامها متوافق مع أي منصة، كما يسمح لها تصميمها المعياري بتخصيص النظام للتكيف مع أنواع وسيناريوهات الغرف المختلفة.
وقال جراهام ويليامز، الرئيس التنفيذي للشركة، إن النظام (Huddly Crew) يغير قواعد اللعبة في صناعة الإنتاج المرئي، كما أن الاستفادة من أحدث التقنيات من شأنه أن يعمل على إحياء السوق.
وأضاف ويليامز أنه "بعد ثلاث سنوات من البحث والتطوير المكثف.. نحن متحمسون لشركائنا الكرام وعملائنا لتجربة مباشرة كيف سيغير النظام مستقبل التعاون المختلط، وزيادة الإنتاجية وإضافة قيمة إلى أعمالهم".