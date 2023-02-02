الذكاء الاصطناعي يقتحم مجال الإنتاج التلفزيوني ومؤتمرات الفيديو

وقال جراهام ويليامز، الرئيس التنفيذي للشركة، إن النظام (Huddly Crew) يغير قواعد اللعبة في صناعة الإنتاج المرئي، كما أن الاستفادة من أحدث التقنيات من شأنه أن يعمل على إحياء السوق.

وأضاف ويليامز أنه "بعد ثلاث سنوات من البحث والتطوير المكثف.. نحن متحمسون لشركائنا الكرام وعملائنا لتجربة مباشرة كيف سيغير النظام مستقبل التعاون المختلط، وزيادة الإنتاجية وإضافة قيمة إلى أعمالهم".