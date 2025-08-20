"إنفيديا" في مرمى النار.. شريحة جديدة تُشعل معركة الرقائق بين واشنطن وبكين

تعمل شركة التكنولوجيا الأمريكية "إنفيديا" على تطوير معالج ذكاء اصطناعي جديد مخصص للسوق الصينية، يتوقع أن يتفوق على الطراز الحالي H20، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة.

من جانبه، ذكر موقع "ستراتفور" أن المعالج، الذي يحمل اسمًا مؤقتًا B30A، يعتمد على أحدث بنية للشركة المعروفة باسم Blackwell، ليكون خطوة إضافية في مساعي "إنفيديا" لاختراق السوق الصينية ضمن هوامش القيود الأمريكية.

يتميز B30A بتصميم أحادي القالب يدمج المكونات الرئيسية في شريحة سيليكون واحدة، بدلاً من توزيعها على عدة قوالب كما في الطرازات السابقة.

ومن المتوقع أن يقدم نحو نصف القدرة الحوسبية لمعالج B300، مع دعم ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) وتقنية NVLink التي تعزز سرعة تبادل البيانات بين المعالجات.

وبحسب المصادر، فإن "إنفيديا" تستهدف طرح وحدات تجريبية أمام عملاء صينيين للتقييم خلال الشهر المقبل، قبل تحديد المواصفات النهائية.

بالتوازي مع ذلك، تعمل "إنفيديا" على إطلاق منتج آخر يحمل اسم RTX6000D، مخصص لتطبيقات الاستدلال في الذكاء الاصطناعي.

وهذه الشريحة ستعتمد أيضًا على بنية Blackwell، لكنها تأتي بمواصفات أقل من H20 وبسعر أخفض، بما يتوافق مع الحدود التي وضعتها وزارة التجارة الأميركية.

وستستخدم RTX6000D ذاكرة GDDR مع نطاق ترددي يبلغ 1398 جيجابايت/ثانية، أي أقل بقليل من الحد الأقصى المسموح به (1.4 تيرابايت/ثانية)، ومن المتوقع وصول الدفعات الأولى منها إلى السوق الصينية في سبتمبر المقبل.

الموقف الرسمي للشركة

وقالت "إنفيديا" في بيان رسمي إنها "تقيّم مجموعة متنوعة من المنتجات ضمن خارطة الطريق الخاصة بها، بما يتوافق مع القوانين واللوائح الحكومية"، مؤكدة أن جميع منتجاتها "مخصصة حصريًّا للاستخدامات التجارية المشروعة".

وفي حين امتنعت وزارة التجارة الأمريكية عن التعليق، تراجعت أسهم الشركة بأكثر من 3%، يوم الثلاثاء، بالتزامن مع انتشار الأخبار حول التطوير الجديد.

إشارات من البيت الأبيض

تزامن الجدل الدائر حول الرقاقة الجديدة مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس/آب، أبدى فيها انفتاحًا على السماح ببيع شرائح "إنفيديا" الأكثر تقدمًا للصين.

وفقًا لقناة "سي إن بي سي"، أوضح ترامب حينها أنه طلب خفض مبيعات الشركة بنسبة 20%، قبل أن يتوصل الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" جينسن هوانغ إلى تسوية بخفض 15% فقط.

كما لمح ترامب إلى إمكانية السماح ببيع نسخة "مُصغّرة" من شرائح بلاكويل، لكن "بخصم يتراوح بين 30% و50%" من قدراتها الأصلية.

صفقة واشنطن وردّ الصين

يأتي هذا التطور بعد سلسلة اتفاقات بين إدارة ترامب وشركات الرقائق الأميركية، من بينها إنفيديا وAMD، نصّت على أن تحصل الحكومة الأمريكية على 15% من عائدات مبيعات بعض الرقائق المتقدمة المخصصة للسوق الصينية.

اعتُبرت الخطوة بمثابة محاولة للمواءمة بين مصالح الشركات التكنولوجية الأمريكية ومخاوف الأمن القومي في مواجهة الصين.

في الجانب الآخر، قالت شركة هواوي إنها تقوم بتقييم عدد من المنتجات بعد التقارير حول تطوير إنفيديا للشريحة الجديدة B30A.

وتواجه الشركات الصينية معضلة متزايدة بين الاعتماد على الرقائق الأمريكية المتقدمة، وبين تطوير بدائل محلية مثل سلسلة Ascend، التي رغم قوتها الحوسبية، لا تزال تعاني من محدودية في سعة الذاكرة.

معركة الرقائق مستمرة

منذ فرض قيود التصدير الأمريكية على أشباه الموصلات عام 2023، دخلت إنفيديا وAMD في سباق لتطوير إصدارات "مخصصة للصين" من رقاقاتهما المتقدمة.

وبينما توقفت مبيعات H20 بشكل مفاجئ في أبريل/نيسان الماضي، تسعى "إنفيديا" الآن إلى تثبيت حضورها عبر منتجات جديدة متوافقة مع المعايير الأميركية، لكن أقوى مما توفره السوق الصينية اليوم.

وتحاول "إنفيديا" التوازن بين ضغوط واشنطن ومتطلبات السوق الصينية، عبر تطوير شرائح متقدمة لكن مقيدة بحدود مدروسة.

ومع انفتاح ترامب الحذر على تصدير تقنيات بلاكويل، فإن مستقبل هذه الرقائق سيعتمد على لعبة شد الحبال بين اعتبارات الأمن القومي الأمريكي وطموحات الشركات التكنولوجية، في وقت تترقب فيه بكين أي فرصة لتقليص فجوة التفوق الأميركي في الذكاء الاصطناعي.