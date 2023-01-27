بالتعاون مع ألمانيا وهولندا.. أمريكا تغلق مجموعة قرصنة ابتزت 1500 شركة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس، أنها تمكنت من إغلاق مجموعة "هايف" للقرصنة التي ابتزت أكثر من 1500 شركة في جميع أنحاء العالم وجمعت منها فديات بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار.

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، إن السلطات الأمريكية بالتعاون مع ألمانيا وهولندا، نجحت في السيطرة على خوادم موقع "هايف" (القفير) بعد اختراقها لمدة سبعة أشهر تقريبا.