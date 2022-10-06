برنامج ذكي يتنبأ بتحركات اللاعبين في الفرق الرياضية لتحسين أدائهم

يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي جديد، التنبؤ آليًّا، بتحركات اللاعبين في الفرق الرياضية، وذلك بطريقة تحاكي تنبؤات المشجعين من خلال مشاهدتهم لأداء اللاعبين في ساحة الملعب.

وطور هذا البرنامج، فريق بحثي من مختبر الأنظمة الذكية في جامعة كورنيل الأمريكية، باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والرؤية الحاسوبية، إذ يمكنه التنبؤ بأداء الفرق الرياضية بمتوسط دقة 80٪.

ويتخذ البرنامج الذكي نهجًا شاملاً للتنبؤ بتحركات الفرق الرياضية وجمع البيانات المرئية، وعلى سبيل المثال "مكان وجود اللاعبين في ساحة الملعب، والدور المحدد لكل لاعب".

وقالت سيلفيا فيراري، رئيسة الفريق البحثي "يمكن لخوارزمية الرؤية الحاسوبية أن تفسر المعلومات المرئية في الوقت الحقيقي في لقطات فيديو، مثل: موقع اللاعب، ولون قميصه، والوضعية التي يتخذها، ولكننا في البرنامج الجديد ندمج السمات المتغيرة المخفية، مثل: خطة اللعبة التي يضعها الفريق وأدوار اللاعبين، وهي أشياء يمكننا كبشر أن نستنتجها من خلال المشاهدة".

وأوضحت الباحثة سيلفيا فيراري، أنها وفريقها درّبوا الخوارزميات على الاستنتاج والتنبؤ بالسمات المتغيرة المخفية للفرق الرياضية، وذلك بالطريقة ذاتها التي يكتسب بها البشر معرفتهم بالألعاب الرياضية، من خلال المشاهدة.

واختبر الباحثون البرنامج في رصد أداء إحدى الفرق الرياضية في لعبة الكرة الطائرة، في مقاطع الفيديو.

واستخدم البرنامج بيانات تحركات اللاعبين، للتنبؤ بأدائهم، في مباراة جديدة.

وأظهرت نتائج الاختبارات أن البرنامج يمكنه استنتاج أدوار اللاعبين، وعلى سبيل المثال، التمييز بين خططهم الدفاعية في ساحة الملعب بمتوسط دقة تقارب 85٪.

ويمكنه التنبؤ بتحركاتهم بمتوسط دقة يزيد على 80٪، والتي تضمنت "الإعداد، وضرب الكرة، والجري، والقرفصاء، والوقوف، والقفز".

ويتصور الباحثون أن الفرق الرياضية يمكنها الاستفادة من هذا البرنامج، للاستعداد بشكل أفضل للمنافسة، وذلك من خلال تدريبهم على لقطات أداء خصمهم في اللعبة، واستخدام قدراتهم التنبؤية لتحسين أدائهم.

من جهته اعتبر بن راسل، منسق فريق رياضة الهوكي للرجال في جامعة "كورنيل"، أن هذا البرنامج الذكي، لديه القدرة على التأثير بشكل كبير في الطريقة التي تدرس بها الفرق الرياضية للاستعداد للمنافسة.

ويعمل الفريق البحثي بعد هذه النتائج على تحسين أداء البرنامج، وإضافة ميزة وضع تعليق توضيحي على مقاطع الفيديو للفرق الرياضية التي يرصدها، وهي مهمة شاقة عندما يقوم بها أعضاء الفريق يدويًّا.