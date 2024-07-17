أصبح البحث عن الأغاني على يوتيوب ميوزك أسهل بكثير، حيث بعد أشهر من التجارب، طرحت منصة بث الموسيقى ميزة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين العثور على الأغاني التي يريدون سماعها عن طريق دندنة اللحن أو غناء بضع كلمات من الأغنية.

الدندنة للبحث

يمكن استخدام الميزة المعروفة باسم "البحث الصوتي" أو "الدندنة للبحث" من خلال الانتقال إلى شريط البحث والنقر على زر يحمل رمز الشكل الموجي.

ويؤدي القيام بذلك إلى ظهور شاشة تتيح لك الدندنة أو غناء بعض الكلمات أو تشغيل نغمة الأغنية التي تبحث عنها.

يذكر أنه في شهر مايو الماضي، تم توفير ميزة التعرف على الأغاني بالذكاء الاصطناعي على "يوتيوب ميوزك" لمستخدمي أندرويد المحددين، ثم تم التراجع عنها.

ومع ذلك، تم إطلاق الميزة لمستخدمي أندرويد و"iOS" في جميع أنحاء في هذا الأسبوع.

ومن الواضح أن هذه الميزة مخصصة، بشكل أساس، للمستخدمين الذين لا يعرفون اسم أو كلمات الأغنية العالقة في أذهانهم، ولكن يمكنهم فقط تذكر تفاصيلها الغامضة.

راديو المحادثة

مع ذلك، إذا كنت تريد البحث عن قوائم تشغيل الأغاني التي تناسب أذواقك أو حالتك المزاجية بشكل أفضل، يقال إن "يوتيوب ميوزك" يختبر ميزة أخرى للذكاء الاصطناعي تسمى راديو المحادثة.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين الوصول إلى محطات الراديو المخصصة من خلال وصف نوع الأغاني التي يريدون سماعها.

مع العلم أنه لا يمكن الوصول إلى ميزة راديو المحادثة إلا لمستخدمي يوتيوب بريميوم المحددين، وستظهر على شكل بطاقة تقول "اطلب الموسيقى بأي طريقة تريدها".

وعند النقر على البطاقة سيعرض يوتيوب شاشة واجهة مستخدم يمكنك من خلالها إدخال مطالبة أو اختيار واحدة أغنية مقترحة.

تأثير الذكاء الاصطناعي الموسيقى

تتم ترقية المنصات عبر الإنترنت بشكل متزايد باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

ولا تختلف تطبيقات بث الموسيقى عن ذلك. فإلى جانب يوتيوب ميوزك، يتطلع مشغلون كبار آخرون، مثل: سبوتيفاي، وأمازون ميوزك، وديزر أيضًا، إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء قوائم تشغيل مصممة خصيصًا لتناسب اختيارات المستخدم الموسيقية.

ويمكن أن يسمح ذلك للمستخدمين بتخصيص تجربة الاستماع الخاصة بهم عن طريق إدخال مطالبات للاستماع إلى أغنية أو فنان أو نوع موسيقى معين.