يستعد تطبيق "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا"، لتقديم ميزة جديدة "تحت الاختبار حاليًّا"، تسمح للمستخدمين بـوضع "لايك"، بتحديثات الحالة "Status"، على غرار إعجابات قصص "إنستغرام".

وهذه الميزة متاحة حاليًّا لمستخدمي الإصدار التجريبي، ومن المتوقع طرحها على نطاق واسع قريبًا.

وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بالتعبير عن تقديرهم لتحديثات الحالة Status من خلال رد فعل "Like".

وتم تصميم هذه الميزة، التي تعكس إعجابات قصص إنستغرام، لتبسيط عملية الاعتراف بالمحتوى الذي تمت مشاركته من قبل جهات الاتصال والتفاعل معه.

ووفقًا للتقارير، يتم الآن اختبار ميزة رد الفعل بالإعجاب من قبل مستخدمي الإصدار التجريبي بعدما كانت قيد التطوير لبعض الوقت.

طريقة العمل

سيتمكن مستخدمو واتساب من الإعجاب بتحديث الحالة من خلال النقر على أيقونة رمز القلب الذي سيكون موجودًا في أسفل يسار الشاشة أثناء عرض تحديث الحالة.

وسيؤدي هذا الإجراء إلى إبلاغ محدث الحالة بالإعجاب الجديد، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من معرفة من أعجب بحالاتهم من خلال قائمة المشاهدات المعتادة.

وتقدم هذه الميزة الجديدة بديلاً مناسبًا للتواصل مع الأشخاص دون الحاجة إلى بدء محادثة كاملة.

ومن المتوقع أن تكتسب شعبية مماثلة لإعجابات قصص إنستغرام، والتي أصبحت طريقة شائعة للتفاعل.

والأهم من ذلك، فإن إعجابات الحالة لن تفسد محادثات الدردشة، حيث تظهر بشكل منفصل عن سلاسل الدردشة.

وهذا يضمن أن المحادثات المهمة تظل بارزة وغير متأثرة بتفاعلات الحالة، كما إنه لا يزال بإمكان المستخدمين الرد على الحالات كما في السابق، دون أي تغييرات على هذه الوظيفة.

وتم طرح الميزة للمستخدمين مع أجدد تحديث تجريبي لتطبيق واتساب، ويتوقع أن تصبح متاحة تدريجيًّا لجمهور أوسع في الأسابيع المقبلة.

محادثة مع روبوت دردشة

يُقال أيضًا إن خدمة الرسائل الفورية تعمل على تطوير ميزة جديدة، ستمكّن المستخدمين من المشاركة في محادثات صوتية في الوقت الفعلي مع روبوت دردشة.

كما تخطط الشركة لطرح المزيد من التحسينات لتعزيز قدرات وظيفة الصوت في "Meta AI".

ومن المتوقع أن يختار المستخدمون من بين مجموعة من خيارات الصوت الافتراضية لـ Meta AI للتعامل مع استفساراتهم.

ولن يتم تنشيط وضع الدردشة الصوتية تلقائيًّا، بل سيكون لدى المستخدمين خيار إنهاء المحادثة الصوتية في أي وقت.

بالإضافة إلى ذلك، سيتلقون تأكيدًا أن "Meta AI"، توقفت عن الاستماع إلى استفساراتهم من خلال مؤشر الخصوصية على نظام التشغيل "iOS"، والذي يظهر عند استخدام الميكروفون.