تقنية للكشف المبكر عن التهاب المسالك البولية

يعمل باحثون من جامعتي إدنبرة وهيريوت وات، في إسكتلندا على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي وروبوتات اجتماعية للكشف عن التهابات المسالك البولية في وقت مبكر.

والتهاب المسالك البولية هو عدوى تصيب أي جزء من جهازك البولي: الكلى والحالبين والمثانة والإحليل. وتشمل معظم الالتهابات الجزء السفلي من المسالك البولية (المثانة والإحليل)

ويصيب التهاب المسالك البولية نحو 150 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سنويًّا؛ ما يجعله أحد أكثر أنواع العدوى شيوعًا، عند تشخيصها مبكرًا، يمكن علاجها بالمضادات الحيوية.

لكن إذا ترك التهاب المسالك البولية دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى تسمم الدم وأضرار بالكلى وتصل المضاعفات إلى حد الوفاة.

ويهدف المشروع البحثي المشترك بين الجامعتين، والذي يأتي تحت باسم FEATHER إلى تقليل عدد النتائج السلبية الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن التشخيص المتأخر أو الخاطئ لالتهابات المسالك البولية وتقليل كمية المضادات الحيوية الموصوفة للمصاب.

يمكن أن تكون العلامات المبكرة لالتهاب المسالك البولية بمثابة تحد لاكتشافها لأن الأعراض تختلف حسب العمر والظروف الصحية الحالية.

ولا توجد علامة واحدة على العدوى، ولكن هناك مجموعة من الأعراض التي قد تشمل الألم ودرجة الحرارة والتبول المتكرر والتغيرات في أنماط النوم وغيرها.