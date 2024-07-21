يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة لفحص الأمان، الهدف منها تعزيز خصوصية المستخدم من خلال إدارة إعدادات الأمان.

وخصوصية المستخدم أمر يتحدث عنه واتساب بين الحين والآخر، وفي الأشهر القليلة الماضية، تصدر تطبيق المراسلة الفورية عناوين الأخبار للعديد من الميزات التي تهدف تعزيز خصوصية المستخدم.

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تتضمن هذه الميزات عدم السماح للأشخاص بأخذ لقطات شاشة لصور الملف الشخصي، وطرح مفاتيح المرور، والسماح للمستخدمين بالتحكم في من يستخدم الصورة الرمزية الخاصة بهم في الملصقات وغيرها. والآن، تختبر منصة المراسلة الفورية ميزة جديدة تتيح للمستخدمين عرض إعدادات الأمان الخاصة بهم بسرعة.

تتوفر ميزة فحص الأمان الجديدة في آخر تحديث تجريبي لتطبيق واتساب على نظام أندرويد المتوفر الآن على متجر Play Store. وتهدف هذه الميزة إلى مساعدة المستخدمين على مراجعة إعدادات الأمان الخاصة بهم وتحسينها بسرعة؛ مما يوفر طبقات إضافية من الحماية لحساباتهم، مع تبسيط عملية إدارة أمان الحساب.

بذلك، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى العديد من خيارات الأمان المهمة وتكوينها بسهولة من شاشة واحدة. وهذه الميزة، على سبيل المثال، ستسمح للمستخدمين بإعداد مفتاح مرور لفتح التطبيق أو تسجيل الدخول إلى واتساب باستخدام البيانات البيومترية أو قفل الشاشة من مكان واحد، بينما هي الآن موزعة على عدة أماكن داخل الإعدادات. بالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه الميزة للمستخدمين بإضافة بريد إلكتروني إلى حساباتهم، مما يسهل استرداد الحساب إذا كان المستخدم غير قادر على تلقي رموز التحقق عبر الرسائل القصيرة.

نهج استباقي لسلامة الحساب

تمثل ميزة فحص الأمان هذه نهجًا استباقيًا لسلامة الحساب، من خلال وضع جميع إعدادات الأمان المهمة في مكان واحد يمكن الوصول إليه. يشجع واتساب المستخدمين على التفاعل مع تفضيلاتهم الأمنية وتكوينها. وتعمل هذه الواجهة سهلة الاستخدام على تبسيط إدارة إعدادات الأمان، مما يسهل على المستخدمين فهم وتنفيذ تدابير الحماية المختلفة.

ولضمان الحماية المستمرة للحساب، سيوفر واتساب مطالبات منتظمة داخل علامة تبويب الدردشات، لتذكير المستخدمين بمراجعة وتحديث إعدادات الأمان الخاصة بهم. وستساعد هذه التذكيرات على بقاء المستخدمين يقظين والحفاظ على إجراءات أمنية قوية مع مرور الوقت. يذكر أن ميزة فحص الأمان ما زالت قيد التطوير حاليًا، ومن المتوقع أن يتم إصدارها للجميع في تحديث مستقبلي.